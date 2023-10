PocketBook sforna un nuovo e-reader, che va ad arricchire ulteriormente una gamma di dispositivi già molto ricca. L’ultimo arrivato si chiama PocketBook InkPad Color 3, successore diretto di InkPad Color 2 che abbiamo recensito qualche mese fa, da cui eredita buona parte delle caratteristiche aggiungendo però una importantissima novità.

Scopriamo tutto nel dettaglio, insieme alle informazioni relative a prezzo e disponibilità.

PocketBook InkPad Color 3, ancora più colorato

La più grande novità di PocketBook InkPad Color 3 è rappresentata dallo schermo, un pannello E Ink Kaleido 3 che va a sostituire il Kaleido Plus del modello precedente. La risoluzione raggiunge i 1404 x 1872 pixel in scala di grigi, con una risoluzione di 300 ppi, e di 702 x 926 pixel a colori, con una densità pari a 150 ppi, il doppio rispetto a InkPad Color 2.

Libri, riviste e soprattutto fumetti diventano ancora più godibili su questo schermo, che con la sua diagonale da 7,8 pollici rappresenta un buon compromesso tra dimensioni e portabilità. Oltre a uno schermo più definito arriva anche la funzione SMARTlight adattiva, che ottimizza colore e luminosità dello schermo in base all’ora del giorno, così da avere sempre un’immagine perfetta in ogni situazione.

Se amate leggere a letto potrete avere una tonalità più calda che garantirà un maggiore comfort per gli occhi, anche nel caso di buio totale. E di giorno potrete avere una illuminazione frontale più fredda, per garantire una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla certificazione IPX8 non dovrete temere nemmeno schizzi d’acqua, pioggia o cadute in piscina, un vantaggio non da poco.

All’interno del dispositivo troviamo un processore quad core a 1,8 GHz con 1 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 2.900 mAh che garantisce un’ottima autonomia, connettività WiFi dual band e Bluetooth 5.0, speaker mono e sensore per lo spegnimento automatico utilizzando la custodia.

Il sistema operativo è Linux, con kernel 4.9.56, con numerose funzioni software che permettono di ascoltare audiobook ma anche di trasformare qualsiasi testo scritto in audio, letto in tono naturale in una delle 26 lingue supportate. Decisamente elevata anche la compatibilità con gli e-book, senza che sia necessario convertirli.

Sono supportati 25 diversi formati, tra cui CBR e CBZ per fumetti e manga, oltre a 6 diversi formati audio. Nella memoria interna sono già presenti 11 dizionari ma è possibile scaricare altre 42 combinazioni linguistiche per ottenere un valido aiuto nella lettura di testi in lingua straniera.

PocketBook InkPad Color 3 sarà disponibile nei prossimi giorni presso i migliori rivenditori online e in alcune catene di elettronica di consumo al prezzo consigliato di 325 euro, nella sola colorazione Stormy Sea.