Adobe ha appena rilasciato le versioni 2024 dei suoi prodotti Photoshop Elements e Premiere Elements che ovviamente ricevono principalmente una dose di intelligenza artificiale, con funzionalità basate sulla nuova piattaforma Sensei AI che faciliteranno ulteriormente il lavoro dei creativi. Ecco le principali novità.

Adobe aggiunge ancora intelligenza artificiale a Photoshop e Premiere Elements

Per quanto riguarda Photoshop, debutta un nuovo strumento che seleziona automaticamente oggetti e sfondi per la rimozione, la modifica o la sostituzione. Altri strumenti AI consentono di levigare la pelle di un soggetto e completare una serie di correzioni intelligenti automatiche, nonché eseguire l’upscaling delle immagini JPEG per rimuovere gli artefatti.

Photoshop Elements 2024 utilizza l’intelligenza artificiale anche per i nuovissimi effetti artistici che consentono di trasformare completamente le immagini in qualcosa che assomiglia a una famosa opera d’arte.

Per quanto riguarda lo strumento di editing video Adobe Premiere, l’intelligenza artificiale viene impiegata per creare automaticamente i momenti salienti selezionati dai filmati caricati.

Questi due prodotti Adobe Elements ricevono anche delle nuove funzionalità non collegate all’IA. Photoshop ottiene preimpostazioni di colore e tono aggiornate, bobine di foto che possono essere salvate come MP4 o GIF, nuove opzioni di modifica con un clic e un restyling estetico, inoltre debuttano le modifiche guidate che insegnano al creator come fare le cose mentre procede.

Adobe Premiere ottiene una suite di nuovi effetti audio, come il riverbero, oltre a una serie di preimpostazioni integrate per creare un’atmosfera unica e come Photoshop una riprogettazione visiva e modifiche guidate basate su tutorial. Entrambe le suite software sono ora disponibili come acquisti singoli o in bundle.

