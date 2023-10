L’inventore dell’hoverboard ha ideato un’auto elettrica vera e propria, tuttavia differisce da quelle comuni per un dettaglio non trascurabile: ha solo due ruote, proprio come la sua nota pedana.

Il veicolo si chiama Shane e prende il nome dal suo creatore Shane Chen, imprenditore visionario con origini cinesi, il quale ha affermato che si tratta della prima auto elettrica a due ruote al mondo.

Con le sue enormi ruote e un abitacolo in grado di ospitare fino a 5 persone, la Shane si muove sfruttando gli stessi principi dell’hoverboard, ma con la sicurezza di una vettura tradizionale.

Shane è la prima auto elettrica a due ruote al mondo

Come la pedana a due ruote, la Shane sposta il baricentro avanti e indietro per accelerare o rallentare e tramite vari sensori promette di essere particolarmente stabile, ma anche efficiente, data la presenza di due sole ruote e di forme particolarmente aerodinamiche.

Il veicolo è dotato sia di frenata rigenerativa, sia di ammortizzatori che sfruttano l’energia generata durante lo smorzamento per ricaricare la batteria.

Shane Chen ha affermato di essere fiducioso di poter arrivare alla commercializzazione del mezzo e al momento sta cercando collaboratori per raggiungere l’obiettivo che probabilmente non sarà una passeggiata, soprattutto dal punto di vista delle varie normative. Ecco il video che mostra il concept in azione.

