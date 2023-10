Prima della chiusura dell’accordo con Microsoft, Activision Blizzard ha affermato che Modern Warfare III e Diablo IV non sarebbero arrivati ​​su Xbox Game Pass quest’anno, tuttavia non era chiara la situazione per i vecchi giochi Activision Blizzard.

Molti fan di Xbox si aspettavano che Microsoft rilasciasse quasi immediatamente le versioni precedenti di Call of Duty su Xbox Game Pass.

Oggi il capo di Xbox e CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha chiarito la situazione confermando che i giochi Activision Blizzard non arriveranno presto su Xbox Game Pass, ridimensionando le voci di corridoio e le speranze dei giocatori.

I giochi Activision Blizzard non arriveranno prima del 2024

Nell’ultimo podcast ufficiale di Xbox, Spencer conferma che nelle prossime settimane non arriverà un’ondata di giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass e che non ne vedremo alcuno fino al 2024. Spencer ha spiegato che la travagliata acquisizione di Activision Blizzard ha rallentato i lavori in casa Microsoft.

Consapevole della delusione dei fan, Spencer spiega che l’acquisizione di Activision Blizzard è un progetto a lungo termine che richiede tempo e pazienza, ma non nasconde l’entusiasmo per il futuro.

A questo punto i fan di Xbox possono sperare che Microsoft faccia il possibile per riportare quanto prima alcuni vecchi classici di Activision sull’hardware moderno.

