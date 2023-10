Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare imperterrito a nuove soluzioni che possano migliorare l’app e in queste ore ha avviato il rilascio di due versioni nel canale beta per iOS che introducono un paio di novità che puntano a offrire un’esperienza utente di qualità superiore anche grazie ai feedback ricevuti dell’utenza.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp, compreso l’arrivo del supporto ufficiale all’autenticazione tramite passkey su Android: qualora voleste dare un’occhiata alle notizie relative al mondo del robottino verde, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link. Scopriamo ora le novità in arrivo sulla beta dell’applicazione.

WhatsApp Beta introduce un nuovo modo di passare tra audio e videomessaggi

Partiamo dall’aggiornamento che porta la versione alla 23.21.1.71 con build TestFlight 23.21.1 (527453436) il quale porta in dote un comodo menu contestuale per passare rapidamente dalla modalità audio a quella dedicata ai video messaggi e viceversa.

Come si evince dalla schermata sottostante un tap sull’icona del microfono o della videocamera farà apparire un menu pop-up tramite il quale effettuare la selezione tra le due modalità: in precedenza l’app aveva introdotto un passaggio automatico alla modalità seguente tramite il suddetto tap.

Una funzione tanto gradevole esteticamente quanto non del tutto conveniente poiché in fase di test il team di sviluppatori pare avesse rilevato una larga presenza di tocchi non intenzionali in fase di digitazione di un messaggio che portavano uno switch involontario della modalità.

Il nuovo menu contestuale introduce un modo semplice ed efficace di cambiare modalità e offre agli utenti la sicurezza di selezionare chiaramente il tipo di registrazione che si intende effettuare in base al contesto di utilizzo senza il timore di tocchi casuali.

La sezione “Aggiornamenti” riceve alcune novità chieste a gran voce dagli utenti

L’altra novità odierna del canale beta dell’app per iOS arriva con la versione 23.21.1.72 (build TestFlight 23.21.1) e introduce la funzione di ricerca nella sezione dedicata agli aggiornamenti consentendo così agli utenti di cercare tra gli aggiornamenti di stato dei propri contatti nonché tra i canali a cui si è iscritti.

Da un punto di vista grafico l’interfaccia adotta la classica barra di ricerca posizionata nella parte superiore e introduce – per gli utenti che non seguono nessun canale – la possibilità di nascondere la sezione denominata “Trova canali”, dedicata all’esplorazione di nuovi canali.

La novità arriva in seguito al feedback della maggior parte degli utenti che non hanno accolto col clamore auspicato da WhatsApp l’introduzione dei canali e che, invece, preferirebbe semplicemente consultare gli aggiornamenti di stato dei propri contatti. Questa opzione contribuisce a rendere l’interfaccia dell’app più flessibile e personalizzabile ed è la dimostrazione di un team di sviluppo che presta attenzione ai feedback dell’utenza.

Entrambe le versioni 23.21.1.71 e 23.21.1.72 sono attualmente in fase di rilascio per un gruppo limitato di utenti che partecipano al programma di beta testing del canale TestFlight di Apple.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare app di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite dall’App Store attraverso questo link.

