È trascorso poco più di un mese dal keynote di presentazione della nuova famiglia di iPhone 15 e Apple Watch ed ecco che si iniziano a intensificare i primi rumor sui prossimi iPad e Mac del colosso di Cupertino.

Nelle scorse ore, infatti, sono emerse indiscrezioni che paventavano un rinnovamento hardware per iPad Mini, iPad Air e l’iPad base; a frenare gli entusiasmi ci ha pensato però il solito infallibile Mark Gurman nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”. Chi avrà ragione? Facciamo chiarezza.

In arrivo nuovi processori per alcuni modelli di iPad? Spuntano pareri contrastanti

I rumor sopracitati si inseriscono in un periodo, a circa un mese di distanza dall’evento dedicato agli iPhone, in cui Apple inizia a preparare il terreno per il lancio di nuovi iPad o rinnovarne l’hardware ed è questo il caso che ha interessato le indiscrezioni svelate sia dal portale Supercharged che da 9to5mac secondo cui l’azienda stesse avviando i contatti con alcuni membri selezionati dei media in vista del lancio di modelli di iPad dalle specifiche tecniche rinnovate, previsto per la fine di questa settimana.

Il rinnovamento sembrerebbe riguardare iPad Mini, che dovrebbe guadagnare il chip A16 Bionic, e iPad Air il quale sarebbe pronto ad accogliere il chip M2, attualmente presente sulla gamma iPad Pro nel comparto tablet dell’azienda.

A frenare ogni entusiasmo ci ha pensato però Mark Gurman di Bloomberg con la sua consueta newsletter Power On in cui racconta e prevede gli scenari più reconditi dell’azienda di Cupertino svelandone con largo anticipo le strategie.

A detta di Gurman, dunque, il refresh della gamma iPad non avverrà questo mese, seppur egli stesso lo avesse annunciato nel mese di luglio. Pare, infatti, che i piani dell’azienda in tal senso siano cambiati e che “aggiornamenti di qualsiasi rilevanza non sono imminenti”.

Questa notizia, se aggiunta al report del mese scorso di Ming-Chi Kuo che asseriva che Apple non avesse intenzione di rilasciare alcun aggiornamento alla lineup di iPad in questo ultimo trimestre dell’anno, segnerebbe il primo anno solare in cui l’azienda non ha rilasciato alcun nuovo dispositivo o refresh hardware nei 13 anni di storia dell’iPad. Forse un segno dei tempi che cambiano o una mera coincidenza.

Sottolineiamo come, nonostante il record di infallibilità di Gurman, queste informazioni, in un senso e nell’altro, siano pure indiscrezioni pertanto solo i prossimi giorni potranno dirci quali tra i due rumor avranno avuto ragione nel predire il futuro prossimo dei modelli non-Pro di iPad.

Vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere nuovi rumor o annunci ufficiali che confermeranno o smentiranno le suddette indiscrezioni.

