Mentre il mondo si sta ancora avvicinando alla connettività 5G, iniziando ad apprezzare le potenzialità di tale tecnologia, Huawei punta già al prossimo obiettivo con l’introduzione delle reti 5.5G, soluzione nota anche come “5G-Advanced“.

Questo nuovo traguardo, che è stato annunciato in occasione di una grande cerimonia a Dubai, ha come protagonisti anche alcuni giganti delle telecomunicazioni, tra cui China Mobile, China Telecom e China Unicom.

Huawei è pronta a lanciare la tecnologia 5.5G

A dire di Huawei, la nuova tecnologia è in grado di offrire dieci volte la velocità delle reti attuali, una latenza inferiore e un utilizzo efficiente dell’energia e ciò dovrebbe consentire, ad esempio, di giocare a un titolo VR o di utilizzare la propria auto intelligente senza alcun ritardo evidente.

In sostanza, la nuova tecnologia del colosso cinese dovrebbe rivelarsi capace di garantire un notevole miglioramento non solo per i “comuni” consumatori ma anche per le aziende che operano in vari settori.

Cao Ming, Presidente della divisione Wireless Solutions di Huawei, ha sostenuto che la fase di commercializzazione accelerata del 5.5G è già in corso a livello globale, aggiungendo che quasi 20 Paesi dispongono dello spettro per tale tecnologia, a conferma del fatto che questa non è solo una visione futuristica ma una soluzione che si sta preparando per l’adozione mainstream.

Cao Ming ha messo in evidenza il ruolo della tecnologia nell’aumentare la produttività nei settori tradizionali e questa nuova tecnologia garantirà una trasformazione digitale più ampia.

L’introduzione della tecnologia 5.5G è vista come una sorta di trampolino di lancio verso il prossimo grande passo, ossia la connettività 6G e rappresenterà più che un mero aggiornamento incrementale.

Ebbene, Huawei non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata da questa nuova sfida e, nonostante i problemi e le limitazioni derivanti dal ban commerciale inflitto dagli Stati Uniti alcuni anni fa, intende essere una delle aziende leader del settore.