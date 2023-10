Da qualche ora ha preso il via la Festa delle Offerte Amazon Prime, la nuova iniziativa promozionale riservata agli iscritti al programma Amazon Prime, e tra le migliaia di prodotti scontati non potevano ovviamente mancare quelli di Dreame Technology, brand leader nella produzione di robot aspirapolvere e dispositivi per la pulizia della casa.

Sono una dozzina abbondante i modelli scontati, e a fine pagina potete trovare il link alla pagina di Dreame sullo store Amazon, così da scoprire tutti i prodotti disponibili, novità incluse. Gli sconti indicati sono già attivi dalla mezzanotte di oggi, 10 ottobre, e saranno valido fino alle 23:59 (salvo esaurimento scorte) di domani 11 ottobre. Non vi resta che dare un’occhiata alla selezione di prodotti e scegliere quello che fa al caso vostro, così da approfittare degli sconti che nella maggior parte dei casi superano il 20%.

DreameBot D9 Max White

Ideale per chi ha un budget contenuto ma vuole comunque un prodotto di qualità, DreameBotD9 Max è un robot dotato di sistema di navigazione laser che gli permette di creare una mappa completa di tutti gli ambienti da pulire, così da muoversi in maniera efficiente. Manca una stazione di svuotamento automatico, ma in questo modo chi ha poco spazio a disposizione non avrà problemi a trovargli un posto.

La potenza di aspirazione raggiunge i 4.000 Pa, per cui è in grado di raccogliere senza problemi peli, capelli e ogni tipo di sporco senza alcuna difficoltà. È dotato di un serbatoio dell’acqua da 270 ml e di un panno in microfibra, così da rimuovere le macchie durante l’aspirazione e consentire di avere un migliore livello di pulizia complessivo.

La batteria da 5.200 mAh permette di coprire fino a 250 metri quadri di superficie e nel caso in cui la percentuale dovesse scendere sotto il 20% il robot è in grado di tornare autonomamente alla base, ricaricare la batteria e riprendere la pulizia da dove si era interrotto.

Potete acquistare DreameBot D9 Max su Amazon a 219 euro invece di 279 euro.

DreameBot L10 Ultra

Se cercate qualcosa di completo, in grado di lavare in maniera accurata il pavimento ma che sia il più autonomo possibile, DreameBot L10 Ultra è indubbiamente una valida alternativa, senza spendere una cifra esagerata. È dotato di un sistema 3D per la mappatura più precisa e per il riconoscimento degli ostacoli imprevisti, come ciabatte, biancheria lasciata sul pavimento, cavi o altro.

Ha una potenza di aspirazione di 5.300 Pa, per raccogliere anche lo sporco più difficile, e una stazione di ricarica decisamente completa. È infatti in grado di aspirare lo sporco raccolto e convogliarlo in un sacchetto che può essere sostituito ogni due mesi circa, fare il pieno al serbatoio dell’acqua del robottino e lavare i moci rotanti, raccogliendo l’acqua sporca in un apposito contenitore.

Grazie ai due moci, che vengono premuti con forza sul pavimento, è possibile rimuovere anche le macchie più ostinate e ottenere una migliore igiene della casa, lasciando fare tutto al robottino. E quando sale su un tappeto il robot è in grado di alzare i due moci di 7 millimetri, per evitare di bagnarli e trascinare lo sporco.

DreameBot L10 Ultra è attualmente in promozione a 599 euro invece di 749 euro su Amazon.

Dreame R20

Dreame Technology ha da poco lanciato una nuova linea di aspirapolvere cordless di qualità e Dreame R20 è il modello di punta della compagnia asiatica. L’aspirapolvere, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione completa, ha una potenza di aspirazione di 190 AW e un’autonomia che può raggiungere i 90 minuti, a seconda della potenza impegnata.

Il suo punto di forza è la luce blu sulla spazzola motorizzata principale, che permette di vedere lo sporco sul pavimento per una pulizia mirata e approfondita. Il design della spazzola evita anche che peli e capelli possano finire per aggrovigliarsi, riducendo la necessità di interventi da parte dell’utente. A fine articolo trovare il link per l’acquisto su Amazon, dove Dreame R20 è in vendita a 349 euro invece di 399 in occasione della Festa delle Offerte Amazon Prime.

DreameBot L10 Prime

Le proposte di Dreame includono anche DreameBot L10 Prime, uno dei modelli più interessanti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. È dotato di una base di svuotamento evoluta, che raccoglie lo sporco e dispone di una tanica di acqua pulita per il lavaggio in autonomia dei due mop rotanti, che vengono asciugati al termine dell’operazione per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. L’acqua sporca viene convogliata in un apposito contenitore da svuotare regolarmente.

È dotato di un sistema di navigazione laser che permette di creare mappe multipiano, unito a un sistema 3D che riconosce gli ostacoli imprevisti e consente di aggirarli senza alcun problema, mantenendo una navigazione efficiente. DreameBot L10 Prime è in grado di riconoscere i tappeti, sollevando i mop per non bagnarli e aumentando la potenza di aspirazione.

L’autonomia può raggiungere i 250 minuti e grazie alla spazzola a rullo peli e capelli non si aggroviglieranno più, semplificando la manutenzione del robot. Anche in questo caso è possibile controllare il funzionamento del robot tramite la companion app o con gli assistenti vocali.

DreameBot L10 Prime è in offerta su Amazon a 479 euro invece di 599 euro.

Le altre offerte

Non finiscono certo qui i prodotti in sconto per la Festa delle Offerte Amazon Prime di Dreame Technology, che ha delle interessanti promozioni anche su aspirapolvere cordless, lavapavimenti e prodotti per la cura della persona. A seguire trovate i prodotti più interessanti, più in basso il link che vi permette di scoprire offerte e prodotti Dreame disponibili su Amazon.

Vi ricordiamo di visitare lo store ufficiale di Dreame su Amazon utilizzando il link sottostante, per scoprire tutti i prodotti in promozione e tutte le novità attualmente disponibili nel nostro Paese.

Dreame Store su Amazon