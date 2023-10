Per celebrare il 40° anniversario dell’uscita del leggendario film Guerre Stellari: Il Ritorno dello Jedi, Logitech G ha annunciato il lancio di una collezione esclusiva ispirata all’iconica saga. Progettata per immergere ancora di più i fan in questo straordinario universo, la linea comprende il mouse da gaming G502 X PLUS Millennium Falcon Edition e i tappetini per mouse della serie G840 XL con grafiche dedicate a Dart Fener e alla Battaglia di Endor.

La collezione celebra degnamente il 40° anniversario di un capolavoro senza tempo che continua ad appassionare intere generazioni, e permette di vivere ancora più intensamente quella galassia lontana lontana che è ormai parte dell’immaginario collettivo.

La galassia lontana è più vicina che mai con la nuova collezione a tema Guerre Stellari di Logitech G

Il nuovo mouse Logitech G502 X PLUS Millennium Falcon Edition presenta un design personalizzato che richiama il leggendario cargo corelliano di Han Solo e Chewbacca. I led RGB full-spectrum a 8 colori sono animati con particolari effetti che riproducono il sound dei propulsori della celebre astronave. Anche la superficie superiore è decorata con grafiche ispirate al Millennium Falcon.

Ma oltre al look accattivante, questo mouse da gaming garantisce prestazioni di altissimo livello. Monta infatti il sensore HERO 25K di Logitech per una precisione e un’accuratezza straordinarie. La connettività wireless LIGHTSPEED offre poi la massima velocità e affidabilità anche nelle sessioni più intense. E grazie ai nuovissimi interruptor LIGHTFORCE, ogni click è più rapido e reattivo.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo, Logitech G ha ridisegnato la forma del mouse, ottimizzando l’impugnatura e la posizione dei pulsanti. Andando più nello specifico, il tasto per cambiare DPI è stato spostato vicino al pollice, mentre la rotella di scorrimento presenta una modalità duplice, per alternare velocità elevatissime a precisione millimetrica. Inclinando, poi, il mouse verso sinistra o destra è possibile attivare altri due controlli completamente programmabili dall’utente.

Per completare la postazione gaming a tema Guerre Stellari, Logitech propone anche i nuovissimi tappetini della linea G840 XL in edizione Dart Fener e Battaglia di Endor. Questi accessori sono caratterizzati da una superficie in tessuto estremamente ampia che occupa l’intera scrivania.

I motivi grafici rappresentano rispettivamente il leggendario villain mascherato e la cruciale battaglia combattuta dagli Ewok, con illustrazioni di grande impatto. L’attrito moderato del rivestimento garantisce la quantità ideale di resistenza per un controllo ottimale del mouse, mentre il fondo in gomma antiscivolo tiene saldamente fermo il tappetino durante l’uso.

Disponibilità e prezzi della collezione a tema Star Wars di Logitech G

Il mouse da gaming wireless Logitech G502 X PLUS Edizione Millennium Falcon e i tappetini della linea G840 XL Edizione Dart Fener e Battaglia di Endor sono già acquistabili sullo store online LogitechG.com e su Amazon (per il momento solo negli Stati Uniti) al prezzo di 159.99 dollari per il mouse e 49.99 dollari per il tappetino. Si tratta di un’occasione unica per ogni appassionato di Guerre Stellari di equipaggiarsi con accessori tech dal fascino inconfondibile. Qualora foste interessati al modello, potete acquistare la versione normale su Amazon seguendo il link sottostante.

