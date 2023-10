Si parte: la Festa delle Offerte Prime di Amazon ha inizio e prendono il via gli sconti su tantissimi prodotti tech. Come da tradizione, anche questa nuova iniziativa di Amazon è l’occasione giusta per acquistare notebook, wearable, TV, gadget tech di vario tipo e molto altro ancora a prezzo scontato, con diversi minimi storici da sfruttare.

Le offerte sono riservate agli utenti Amazon Prime e saranno disponibili esclusivamente nelle giornate dell’11 e del 12 ottobre. Vediamo, quindi, quali sono le migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime di Amazon:

Festa delle Offerte Prime di Amazon: ecco le migliori proposte

La due giorni di sconti su Amazon mette a disposizione tante opportunità per l’acquisto di prodotti tech (e non solo) a prezzo scontato. Per gli utenti Amazon Prime, quindi, c’è la possibilità di accedere a tante offerte da sfruttare. Chi non ha Prime, inoltre, può creare un nuovo account con primo mese gratis (disattivando il rinnovo per evitare di pagare dal secondo mese).

Per un quadro completo su tutte le promozioni in corso per la Festa delle Offerte Prime di Amazon è possibile accedere alla pagina dedicata alla promozione tramite il link qui di sotto mentre per aggiornamenti in tempo reale sulle offerte flash potete seguirci sul nostro canale Telegram.

>> Scopri tutte le promozioni della Festa delle Offerte Prime su Amazon <<

Nell’elenco qui di seguito potete trovare una selezione delle migliori offerte disponibili in questo momento su Amazon:

Notebook

ASUS Vivobook 16X in offerta a 599 euro invece che 699 euro ; il laptop è dotato del processore AMD Ryzen 5 5600H affiancato da 16 GB di RAM , 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il laptop è dotato del processore affiancato da , 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD MSI Modern 14 in offerta a 648 euro invece che 999 euro ; il notebook è dotato del processore Intel Core i7-1255U , 16 GB di memoria RAM , 512 GB di SSD e un display da 14 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook è dotato del processore , , 512 GB di SSD e un display da 14 pollici con risoluzione Full HD ASUS TUF Gaming F15 in offerta a 999 euro invece che 1.199 euro; tra le specifiche del notebook troviamo il processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 4050 oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

Schede video

Monitor

Smartwatch