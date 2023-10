Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 23.20.76.

WhatsApp su iOS amplia le funzionalità dei canali

Una delle novità più importanti di questi ultimi mesi è rappresentata dai canali, rilasciata inizialmente solo in pochi Paesi e poi alcune settimane fa estesa a livello globale e con la versione 23.20.76 per iOS viene implementata per un più ampio numero di utenti la possibilità di creare canali.

Sebbene nel changelog ufficiale siano riportate alcune funzionalità rilasciate negli aggiornamenti precedenti, sono numerosi gli utenti che, dopo avere installato tale ultima release, hanno avuto accesso alla possibilità di creare un canale.

Così come viene mostrato da questo screenshot, se si tocca il tasto “+” nella scheda dedicata ai Canali si visualizzerà la nuova opzione.

C’è da precisare che il team di WhatsApp continua a rilasciare gradualmente la funzionalità di creazione del canale e ciò significa che non tutti gli utenti la riceveranno contemporaneamente e per qualcuno, pertanto, potrebbe essere necessario avere pazienza ancora per un po’ di tempo.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tanto tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare app di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite dall’App Store attraverso questo link.

