Nanoleaf lancia con sufficiente anticipo delle luci natalizie che supportano Matter, lo standard per la casa intelligente più accreditato.

Matter nasce per semplificare il collegamento tra sistemi e dispositivi della smart home, proponendosi come un modo per unificare l’intero settore della domotica, rendendo i prodotti e i servizi per la casa intelligente facili da usare e sicuri.

Mentre tutti gli altri prodotti dell’azienda hanno adottato Thread, il supporto Matter permette di integrare le nuove luci natalizie intelligenti con l’ecosistema smart home tramite Wi-Fi o Bluetooth, il che garantirà il supporto di Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant.

Le nuove luci natalizie intelligenti di Nanoleaf sono disponibili in un’unica lunghezza di 20 metri e sono composte da 250 LED indirizzabili.

Le luci sono controllabili con la voce in più supportano alcune delle altre funzionalità di Nanoleaf, come la possibilità di sincronizzarle con il suo kit di illuminazione TV 4D e tutte le altre luci smart, oltre alle funzionalità di pianificazione e automazione.

Il prodotto è resistente all’acqua con grado IP44, quindi possono anche essere appese ad esempio nel portico o sul poggiolo.

Le luci natalizie intelligenti Nanoleaf con supporto Matter costano 119,99 dollari sul sito del produttore e a breve dovrebbero essere acquistabili anche su Amazon.

