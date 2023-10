Forte del successo ottenuto lo scorso anno su Indiegogo, piattaforma di crowdfunding dove il progetto ha raccolto quasi un milione di dollari, Furbulous Box arriva sul mercato per dare una grossa mano ha chi ha amici pelosi a quattro zampe in casa, in particolare gatti. Quello della lettiera è da sempre un grosso problema per chi tiene gatti in casa: oltre alla manutenzione bisogna fare continuamente i conti con i cattivi odori e con la necessità di pulire quello che esce dalla cassettina.

Furbulous Box è la panacea per questo problema, visto che è quasi completamente automatica e limita l’intervento umano a un paio di interventi: aggiungere la lettiera e sostituire il sacchetto dei rifiuti. Il tutto con la massima igiene e senza cattivi odori, con un sistema che garantisce pulizia e discrezione.

Furbulous Box è una soluzione decisamente intelligente, pensata per garantire la massima sicurezza ai gatti di casa: piedini per evitare ribaltamenti della struttura, sensore che impedisce l’attivazione del meccanismo di pulizia se il gatto sta entrando, sensore interno che ne rileva la presenza.

Una volta che il gatto ha completato le proprie necessità, il meccanismo rotante della lettiera intelligente si attiva, separando la lettiera pulita da quella che contiene gli escrementi, che vengono appositamente filtrati con una retina e convogliati nel sacchetto posto nella parte inferiore. La lettiera viene poi riposizionata pronta per essere nuovamente utilizzata.

Il collegamento con il proprio smartphone è il fulcro di tutte le operazioni, visto che permette di sapere quando è ora di aggiungere nuova lettiera e di sostituire il sacchetto con i rifiuti. Scordatevi guanti e cattivi odori (tra l’altro all’interno di Furbulous Box è presente un deodorante sostituibile) visto che il sacchetto sarà sigillato a caldo per evitare fuoriuscite, all’utente basterà aprire il cassetto e rimuovere il sacco, da buttare nella spazzatura.

Anche l’aggiunta di un nuovo sacco è automatica, grazie a un sistema di aspirazione che posiziona correttamente il sacchetto vuoto. E quanto sarà giunto il tempo di sostituire l’intera lettiera basterà selezionare l’apposita voce nell’app per vederla finire nel sacco dei rifiuti. All’utente resta il compito di inserire la lettiera fresca per essere di nuovi pronti all’opera.

La companion app fornisce anche indicazioni sulle abitudini del vostro gatto, così da permettervi di organizzare al meglio le vostre giornate, e vi informa sul peso dell’amico a 4 zampe, così da permettervi di rilevare in maniera tempestiva eventuali variazioni eccessive di peso. L’intera struttura può essere disassemblata per essere lavata senza problemi con acqua, per avere sempre la massima igiene. E se avete ospiti potete sempre chiudere lo sportello frontale per nascondere la lettiera senza alcun problema.

L’interno della struttura è realizzato in tessuto di poliestere impermeabile, resistenze ai graffi ed è sigillato per evitare la fuoriuscita di liquidi. Furbulous Box è disponibile sullo store ufficiale del brand, dove può essere acquistato a 549 euro utilizzando il codice sconto Tuttotech50. In alternativa lo trovate su Geekbuying a 549,99 euro, in entrambi i casi con spese di spedizione incluse nel prezzo.

