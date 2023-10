Eufy Clean annuncia il suo nuovo robot aspirapolvere: si tratta di eufy X8 Pro, un prodotto che va ad aggiornare l’X8 Hybrid 2021 del marchio e a integrare le più recenti funzionalità tecnologiche per offrire agli utenti un’esperienza più completa e al contempo semplice. Scopriamolo insieme, con tanto di prezzo e disponibilità.

Ecco eufy X8 Pro, il nuovo robot aspirapolvere a doppia turbina

Il marchio di elettrodomestici intelligenti di Anker Innovations lancia quest’oggi l’ultimo RoboVac di eufy Clean. Eufy Clean X8 Pro è progettato con un sistema di pulizia profonda e avanzato, dotato della tecnologia Twin-Turbine e della spazzola rotante Active Detangling. Il nuovo robot aspirapolvere è studiato per fornire una pulizia completa su tutti i tipi di rivestimento per i pavimenti, con attenzione anche ai tappeti.

La citata tecnologia a doppia turbina offre l’80% di flusso d’aria in più, per prestazioni di quasi 2 volte migliori rispetto al modello precedente e una potenza di aspirazione pari a due volte: con 4000 Pa garantisce anche una pulizia dei tappeti alla prima passata. La rinnovata tecnologia a spazzola rotante garantisce una facile rimozione di peli di animali dal fondo dei tappeti, anche grazie al design antigroviglio (in attesa di brevetto) e al pettine integrato in grado di districare con efficacia i peli aggrovigliati attorno alla spazzola stessa. La spazzola a rullo a forma di V aiuta a migliorare la raccolta dello sporco attraverso le sue setole ad alta densità.

A bordo trova posto una tecnologia intelligente avanzata per la mappatura della casa (AI.Map 2.0): sfrutta i raggi laser, che gli consentono di spostarsi nelle stanze e pulire anche al buio, e traccia i percorsi di pulizia, evitando autonomamente gli ostacoli. Eufy X8 Pro può essere acquistato insieme a una stazione di svuotamento automatico che sigilla il 99,9% di polvere e detriti, riducendo al minimo l’esposizione alla polvere. Con una capacità di 2,5 litri, combinata con un sacchetto per la polvere batteriostatico, conserva polvere e detriti in modo sicuro per 45 giorni. La frequenza di scarico è personalizzabile e permette agli utenti di adattare l’esperienza alle proprie preferenze personali.

Questo un rapido resoconto delle caratteristiche di eufy X8 Pro:

batteria da 5200 mAh

potenza di aspirazione: 2 x 4.000 Pa

tipo di pulizia: Aspirapolvere e scopa 2 in 1

laser a infrarossi per evitare gli ostacoli

dimensioni del robot: 35,4 x 35,3 x 9,9 cm

dimensioni stazione: 15,5 x 19,5 x 38,4 cm

peso: 9 kg

Prezzo e disponibilità di eufy X8 Pro in Italia

Il nuovo robot eufy X8 Pro è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 599,99 euro con torre autodrenante o di 449,99 euro con base di ricarica singola. Se siete interessati potete acquistarlo su Amazon.it seguendo i link qui in basso. Sul sito in questione potete approfittare di un coupon da 60 o da 30 euro da sfruttare entro il 9 ottobre 2023 (salvo esaurimento): in questo modo i prezzi scendono a rispettivamente 539,99 euro e 419,99 euro.

