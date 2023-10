Thrustmaster ha presentato il nuovo volante Ferrari 488 GT3, un vero gioiello per prestazioni e design pensato per gli amanti del racing e in particolare per i gamer più esigenti che non vogliono compromessi per qualità, precisione ed estetica. Si tratta di una replica 1:1 del volante di una delle auto più vincenti del Cavallino Rampante, la Ferrari 488 GT3, progettato con la massima cura in fatto di materiali, peso e possibilità di personalizzazione dei comandi; in poche parole, anche un professionista del settore non dovrebbe rimanere deluso dalla nuova proposta Thrustmaster, compatibile non solo con PC, ma anche con PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Thrustmaster Ferrari 488 GT3 è un gioiello di tecnologia

Come detto in apertura, il Thrustmaster Ferrari 488 GT3 è la replica esatta del volante della favolosa Ferrari 488 GT3, realizzato con licenza ufficiale Ferrari e per questo ottimizzato al meglio per prestazioni al top. Si tratta di un volante da 12,2 pollici (31 centimetri) realizzato su una placca centrale rivestita in fibra di carbonio e caratterizzato da un particolare design che garantisce solidità senza particolare affaticamento, restituendo allo stesso tempo un Force Feedback dettagliato oltre alla massima precisione nelle manovre di gara.

Il Thrustmaster Ferrari 488 GT3 è equipaggiato con 11 pulsanti, un D-pad, due selettori rotanti e due selettori standard, tutti realizzati per restituire feedback realistici e soprattutto per riprodurre l’esperienza utente del volante originale Ferrari; il pilota può gestire i vari parametri in tempo reale (esperienza permettendo) con estrema precisione, aiutato ovviamente da altri elementi che aiuteranno in fase di gara con diverse possibilità di personalizzazione. Tra questi troviamo i quattro LED presenti sopra la placca centrale del volante, utili al pilota per tenere traccia di diversi parametri come i giri/min, l’apertura della pit window e molto altro; a bordo sono previste due modalità GT o monoposto, utili per adattare il comportamento dei LED alla velocità del motore dei vari tipi di veicoli.

Ma non è tutto. Un’altra chicca di questo volante sono le leve del cambio con sensori magnetici, il top per avere un’attivazione chiara e precisa, riducendo al minimo il rischio di errori in gara; per i più esperti (o maniacali) è inoltre possibile personalizzare la posizione delle leve del cambio grazie a quattro diverse opzioni di regolazione. Il volante Ferrari 488 GT3 è compatibile con tutte le basi per volanti Thrustmaster grazie alla presente dei due supporti Quick Release che permettono agli utenti di scegliere il montaggio compatibile con la propria base per volanti.

Caratteristiche Thrustmaster Ferrari 488 GT3

Copia 1:1 volante originale Ferrari 488 GT3 (Licenza Ufficiale)

Piastra realizzata in fibra di carbonio

11 pulsanti

D-Pad

Quattro LED

Leve del cambio con sensori magnetici

Dimensioni 31 x 17,5 x 7,5 cm

Peso 1.140 g

Contenuto della confezione:

-Ferrari 488 GT3 Wheel Add-On

-Supporto a sgancio rapido per base a vite

-Supporto a sgancio rapido per base a meccanismo

-Set di pad autoadesivi

-2 chiavi di montaggio

Disponibilità e prezzo

Il Thrustmaster Ferrari 488 GT3 si può già preordinare in Italia sia sul sito del produttore che presso i partner e i maggiori rivenditori al prezzo di 249,99 euro; tra questi ovviamente c’è anche Amazon (vedi offerta).

