MSI amplia il proprio catalogo di monitor gaming e svela il nuovo MSI G32CQ5P, un display pensato per i giocatori che cercano una soluzione che possa coniugare design e prestazioni e che, almeno di primo acchito, non dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo esagerato. Al momento il produttore non ha fornito dettagli in merito, tuttavia guardando alle caratteristiche tecniche pensiamo che l’MSI G32CQ5P sarà un’ulteriore proposta di fascia medio/alta con il classico prezzo aggressivo che caratterizza i prodotti dell’azienda taiwanese. Ma vediamolo nel dettaglio.

MSI G32CQ5P è l’ideale se cercate un display generoso e reattivo

Iniziamo dicendo che MSI G32CQ5P è un monitor dalle dimensioni generose, monta un pannello curvo con diagonale da 31,5″ che garantisce una perfetta immersione nel gioco, abbinando al tempo stesso il classico design dei display MSI con illuminazione RGB, cornice sottile e la solida base che, nonostante le dimensioni importanti, permette diverse regolazioni per altezza, inclinazione e rotazione. Il cuore di questo monitor gaming è il pannello VA LED curvo da 31,5″ con risoluzione WQHD (2560x1440P) e curvatura 1500R, probabilmente non il top in quanto a resa cromatica, ma allo stesso tempo abbastanza rapido visto il tempo di risposta MPRT a 1 millisecondo. Le scheda tecnica è da classico monitor VA, i migliori quando parliamo di pannelli curvi, ma spesso penalizzati sul piano della reattività pur offrendo comunque un miglior contrasto rispetto a un IPS per esempio.

Non sembra il caso del nuovo MSI che, grazie anche a diverse ottimizzazioni hardware/software proprietarie, può garantire un’esperienza soddisfacente anche agli utenti più esigenti in fatto di “fluidità” del gameplay. Oltre al bassissimo tempo di risposta MPRT (Moving Picture Response Time), questo monitor è caratterizzato infatti da una frequenza di aggiornamento a 170 Hz, supportando Adaptive-Sync, una tecnologia di refresh-rate adattivo che lavora con la GPU e risulta utilissima per evitare fenomeni come tearing e stuttering.

Il resto delle caratteristiche tecniche dell’MSI G32CQ5P come detto sopra non differiscono da altri pannelli VA LED in commercio; la luminosità si ferma a 250 nit mentre il contrasto tipico (punto forte) è di 3000:1, con angoli di visione dichiarati in 178/178°. Lato resa cromatica invece, il nuovo monitor MSI è HDR Ready, mentre il produttore assicura una copertura del 115% dello spazio SRGB, che scende rispettivamente al 91% e all’88% per gli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB.

MSI G32CQ5P supporta lo standard VESA 75×75 e offre due porte HDMI 2.0b e una Display Port 1.2a, l’unica ricordiamo a supportare la modalità 2560×1440 pixel con refresh a 170 Hz (l’HDMI in questo caso si ferma a 144 Hz). Ultime, non per importanza, le funzionalità proprietarie aggiunte da MSI; tra queste segnaliamole già note Night Vision, Anti-Flicker, Blue Light Reduction, senza dimenticare il software di gestione MSI Gaming Intelligence.

Scheda tecnica MSI G32CQ5P

Dimensioni dello schermo 31,5”

Tipo di pannello VA LED Curvo

Curvatura 1500R

Risoluzione WQHD 2560×1440 pixel

Gamma di colori SRGB 115%, DCI-P3 91%, Adobe RGB 88%

Luminosità tipica 250 cd/m2

Frequenza di aggiornamento massima 170 Hz (via DP)

Tempo di risposta 1 ms MPRT

Rapporto di contrasto statico 3000:1

Aggiustamento -5°~20° (Inclinazione), 0~90 mm (Altezza), -30°~30° (Rotazione)

Tecnologie Adaptive Sync, HDR Ready, Night Vision, Anti-Flicker, Blue Light Reduction

Input 2x HDMI 2.0b, 1x Display Port 1.2b

Montaggio a parete VESA 75×75

Disponibilità e possibile prezzo

MSI G32CQ5P è già disponibile sul sito del produttore, dove al momento non troviamo indicazioni su prezzo e disponibilità, soprattutto per l’Italia; presumiamo però che il prodotto arriverà sul mercato globale nelle prossime settimane, verosimilmente nella fascia di prezzo 380-420 euro. L’ultima proposta MSI arriverà anche su Amazon Italia, dove attualmente possiamo trovare modelli altrettanto interessanti come l’MSI Optix AG321CQR in sconto a 418 euro (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Migliori monitor di Settembre 2023: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica e MSI annuncia una versione super limitata della GeForce RTX 4060