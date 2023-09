MSI amplia il proprio catalogo di schede grafiche e annuncia la GeForce RTX 4060 GAMING X 8G NV EDITION, prodotto che non rappresenta solo l’ennesimo modello custom della NVIDIA GeForce RTX 4060 (Recensione) ma anche il primo a inaugurare la nuova linea “THE LIMITD SERIES“, un’iniziativa che mira a promuovere ulteriormente i migliori prodotti dell’azienda taiwanese. Colorazione a parte, l’ultima arrivata in casa MSI non è una novità assoluta in quanto si basa sulla variante GeForce RTX 4060 GAMING X, soluzione che il produttore avevano annunciato in primavera dopo il lancio ufficiale della stessa NVIDIA. Ma vediamo insieme cosa offre l’ultima proposta MSI in fatto di design e caratteristiche tecniche.

MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G NV EDITION sarà introvabile perché prodotta in sole 6.000 unità

Prima di vedere le caratteristiche tecniche, come anticipato non distanti dal modello MSI RTX 4060 Gaming X “standard”, iniziamo dicendo che questa GeForce RTX 4060 GAMING X 8G NV EDITION, e di conseguenza tutti i futuri prodotti appartenenti alla linea THE LIMITD SERIES, è una scheda prodotta in edizione limitata; stando a quanto rende noto MSI, sono solo 6.000 le unità in circolazione, caratteristica che renderà presto questo modello introvabile e molto ricercato dai collezionisti del genere. A livello estetico, la scheda riprende esattamente il design della sorella GeForce RTX 4060 Gaming X, salvo riproporre una livrea ispirata ovviamente ai colori NVIDIA che a molti non dispiacerebbe rivedere anche sulle Founders Edition del produttore californiano. Da segnalare inoltre che per l’occasione MSI ha cercato di differenziare questa nuova serie anche sotto l’aspetto sostenibilità, riducendo al minimo i materiali per l’imballaggio (soprattutto per dimensione) carta in primis.

Passando invece all’aspetto puramente tecnico, la GeForce RTX 4060 GAMING X 8G NV EDITION offre in pratica tutte le funzionalità e tecnologie proprietarie implementate da MSI sulla serie di schede grafiche Gaming, tra queste segnaliamo in primis il sistema di dissipazione TWIN FROZR 9 dotato di due ventole TORX 5.0 abbinato a un’ampia base in rame attraversato dal sistema Core Pipe proprietario e back plate in metallo. Con un dissipatore del genere non ci dovrebbero essere problemi di temperatura, mentre per quanto riguarda le ventole è presente anche la funzionalità Zero FROZR che imposta un regime semi-passivo con ventole spente sino a un determinato valore di temperatura.

Per il resto, l’ultima scheda MSI può contare sulle peculiarità della NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB con architettura Ada Lovelace, una GPU ottima per giocare a dettagli alti in Full-HD anche con ray-tracing attivo grazie al supporto per il DLSS 3.0. A bordo troviamo un chip NVIDIA AD107 che integra 3.072 Cuda Core, 24 core per il ray-tracing (3a gen) e 96 tensor core (4a gen) per i carichi riservati all’Intelligenza Artificiale. Chiudono la dotazione 8 GB di VRAM GDDR6 da 17 Gbps su bus a 128 bit, quattro uscite video (con HDMI 2.1) e un connettore ausiliario PCI-E 8pin per l’alimentazione; il TGP dovrebbe rimanere nell’ordine dei 115 watt mentre segnaliamo che la frequenza Boost è di 2.595 MHz con la possibilità di un ulteriore overclock automatico a 2.610 MHz (+15 MHz in sostanza) se si utilizza la modalità Extreme Performance dell’utility MSI Center.

Caratteristiche tecniche MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G NV EDITION

GPU NVIDIA AD107

Streaming MultiProcessor 24

Cuda Core 3.072

RT Core di 3a gen 24

ROP 48

Tensor Core (4a gen) 96

TMU 96

Cache L2 24MB

Frequenza Boost 2.595 MHz

Modalità Extreme Performance con MSI Center a 2.610 MHz

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 17 Gbps

BUS memoria 128 bit

Larghezza di banda 272 GB/s

Alimentazione PCI-E 8pin

TGP 115 watt

Output video 3x Display Port 1.4 e una HDMi 2.1

Dissipatore TWIN FROZR 9

Dimensioni 247 x 130 x 41 mm

Disponibilità e prezzo

Come anticipato in apertura, la MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G NV EDITION è stata prodotta in sole 6.000 unità; nonostante questo però, la scheda è già disponibile in pre-ordine su alcuni negozi italiani a un prezzo di 399 euro, non escludiamo che possa arrivare a breve anche su Amazon Italia dove comunque è possibile trovare la variante MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G a 369 euro (vedi offerta).

