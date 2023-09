Windows 12 è la prossima versione del sistema operativo Windows sviluppato da Microsoft, attesa già entro la fine del 2024 dal momento che l’attuale Windows 11 compirà tre anni nell’ottobre del prossimo anno.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il colosso di Redmond stia lavorando su almeno due fronti per rinnovare il proprio sistema operativo: quello estetico, implementando ulteriori ottimizzazioni su tutta la linea, e quello delle funzionalità, spinte sempre più dall’intelligenza artificiale. Fonti vicine a Microsoft, ora, lasciano intendere che la prossima versione di Windows potrebbe arrivare anche in una versione alleggerita e browser-centrica per contrastare Chrome OS.

Proseguono i lavori in corso per Windows 12

Dalla recente Build 2023, l’ultima edizione della conferenza annuale per sviluppatori di Microsoft, oltre a tutte le novità di Windows 11, sono emersi tanti motivi per credere che nel 2024 potremmo assistere a un aggiornamento significativo per il sistema operativo.

Sembra che Windows 12 possa diventare più “modulare”, ricevere un rinnovamento estetico (come la tanto chiacchierata barra delle applicazioni flottante) ma anche tante nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sempre più centrale nei piani di Microsoft che la sta gradualmente includendo all’interno del proprio ecosistema di app e servizi.

Nelle ultime ore, secondo quanto riferito da fonti vicine a Microsoft, pare che il colosso di Redmond stia lavorando a una versione leggera e basata sul cloud di Windows 12 per provare a contrastare Chrome OS, sistema operativo browser-centrico (gira attorno al browser Google Chrome) sviluppato da Google e di casa su molti dispositivi di fascia bassa, nonché di fondamentale importanza per alcuni settori specifici come quello educational.

Le prime prove di ciò, emergono da uno degli annunci di lavoro pubblicati da Microsoft che cerca un Senior Product Manager che possa “definire e fornire la prossima generazione di esperienze e applicazioni che si estendono su client e cloud per Windows”.

Windows 12 potrebbe essere il vero antagonista di Chrome OS

Già dai tempi di Windows 10X, Microsoft prova a creare un sistema operativo leggero che possa contrastare seriamente Chrome OS: questo sistema operativo “sperimentale”, però, non è mai divenuto un prodotto commerciale rilasciato al grande pubblico.

Con Windows 12, però, le cose potrebbero cambiare. Secondo quanto appreso dal portale specializzato Windows Latest, il sistema anti-Chrome OS del colosso di Redmond girerà attorno al browser Microsoft Edge e all’intelligenza artificiale.

Va detto che questa versione browser-centrica (o basata sul cloud) del sistema operativo non dovrebbe essere pensata per andare a rimpiazzare la tradizionale esperienza Win32 offerta sui computer desktop ma per configurarsi come una delle varianti “aggiunta” per soddisfare le esigenze di mercati specifici (esattamente quelli a cui si rivolge ChromeOS).

Siamo ancora lontani dal lancio commerciale di Windows 12 (non dovrebbe avvenire prima dell’ottobre 2024) ma siamo sicuri che, nei prossimi mesi, si intensificheranno i rumor sul suo conto, in attesa che Microsoft lo annunci ufficialmente e lo rilasci agli sviluppatori per il consueto ciclo di sviluppo.

