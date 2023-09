Anker Innovations annuncia oggi una nuova linea di dispositivi a doppia fotocamera, che vanno a creare la prima rete di sorveglianza domestica al mondo alimentata da un’intelligenza artificiale locale. La gamma fa parte del marchio Eufy Security e comprende quattro novità: SoloCam S340, Floodlight Cam E340, Indoor Cam S350 e Video Doorbell E340. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, compresi i prezzi di vendita e la disponibilità.

La nuova linea Eufy per la sorveglianza domestica con intelligenza artificiale

I nuovi prodotti Eufy includono un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo, in modo da migliorare sensibilmente le capacità di sorveglianza, e propongono in esclusiva il monitoraggio cross-video basato sull’intelligenza artificiale, capace di tracciare persone ed eventi su più dispositivi inviando un’unica notifica video. “L’ultima gamma di dispositivi con doppia fotocamera di Eufy Security rappresenta un importante progresso nella sicurezza domestica. Questi dispositivi integrano perfettamente ottiche all’avanguardia con un’intelligenza artificiale avanzata, eliminando efficacemente i punti ciechi e riducendo significativamente la frequenza delle notifiche“, ha dichiarato Frank Zhu, CEO di Eufy Security. “L’integrazione di questa innovazione nella nostra gamma di apparecchiature per interni ed esterni consente ai consumatori di monitorare e proteggere ogni aspetto della propria casa“.

La nuova gamma include i seguenti prodotti:

SoloCam S340 : wireless e alimentata a energia solare, offre risoluzione 3K e una fotocamera panoramica e inclinabile a 360 gradi assistita da intelligenza artificiale;

: wireless e alimentata a energia solare, offre risoluzione 3K e una fotocamera panoramica e inclinabile a 360 gradi assistita da intelligenza artificiale; Floodlight Cam E340 : videocamera 3K con registrazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con pan-tilt a 360 gradi e assistita da intelligenza artificiale;

: videocamera 3K con registrazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con pan-tilt a 360 gradi e assistita da intelligenza artificiale; Indoor Cam S350 : telecamera 4K con infrarossi, pan-tilt a 360 gradi e assistita da intelligenza artificiale;

: telecamera 4K con infrarossi, pan-tilt a 360 gradi e assistita da intelligenza artificiale; Video Doorbell E340: telecamera cablata 2K con visione notturna a colori e doppia fotocamera con intelligenza artificiale e rilevamento umano.

Come anticipato, i dispositivi includono due fotocamere: una grandangolare per fornire una visuale ottimizzata per eventi dal vivo e per l’archiviazione locale e un teleobiettivo con zoom ottico 3x che consente di vedere meglio i dettagli. Quest’ultimo può essere abbinato alla grandangolare per ottenere uno zoom ibrido fino a 8x. A bordo trova spazio la prima tecnologia di tracciamento multi-camera basata sull’IA, che si sincronizza con HomeBase S380 (HomeBase 3) consentendogli di unire clip video da più fotocamere in un’unica notifica semplificata.

Sfrutta l’intelligenza artificiale per tracciare eventi e individui sui diversi device Eufy, compilando automaticamente i video dello stesso evento e della stessa persona e organizzandoli in un’unica clip in ordine cronologico. Questa funzione è in arrivo sui dispositivi con doppia fotocamera durante l’ultimo trimestre del 2023 attraverso un aggiornamento software via OTA. Inizialmente sarà proposta in prova gratuita, ma poi richiederà un abbonamento.

I prodotti qui sopra possono essere abbinati a HomeBase S380 di Eufy, che fornisce l’accesso a uno spazio di archiviazione locale fino a 16 TB (1 TB di serie), sufficiente per un massimo di sei mesi di filmati, senza canoni mensili. Quest’ultimo sfrutta la tecnologia di apprendimento automatico BionicMind AI per identificare volti, forme del corpo e posizioni familiari, che tramite il continuo afflusso di informazioni può raggiungere una precisione del 99%. La sinergia tra HomeBase S380, BionicMind AI e l’app Eufy porta il sistema a distinguere persone conosciute da potenziali intrusi, avvisando di conseguenza l’utente.

Ecco un riepilogo delle specifiche dei nuovi prodotti Eufy:

SoloCam S340 : definizione: grandangolo 3K, teleobiettivo 2K memoria interna locale: memoria eMMC 8 GB alimentazione: pannello solare rimovibile da 2,2 W visione notturna: colore dimensioni e peso: 7,6 x 7,6 x 10,2 cm, 450 g

: Floodlight Cam E340 : definizione: grandangolo 3K, teleobiettivo 2K memoria interna locale: microSD fino a 128 GB alimentazione: ingresso 100-240 V visione notturna: colore e infrarossi dimensioni e peso: 18,4 x 32 x 20,32 cm, 1,3 kg

: Indoor Cam S350 : definizione: grandangolo 4K, teleobiettivo 2K memoria interna locale: microSD fino a 128 GB alimentazione: adattatore 5 V/2 A visione notturna: infrarossi dimensioni e peso: 5,1 x 7,6 x 10,2 cm, 240 g

: Video Doorbell E340 : definizione: grandangolo 2K, vista da terra 1080p memoria interna locale: memoria eMMC da 8 GB alimentazione: batteria da 6500 mAh visione notturna: colore dimensioni e peso: 12,7 x 5,1 x 2,6 cm, 450 g

:

Prezzi e uscita delle novità Eufy

I nuovi dispositivi Eufy sono disponibili all’acquisto presso i vari siti di e-commerce e i negozi specializzati a partire proprio da oggi, 27 settembre 2023. I prezzi consigliati sono i seguenti:

SoloCam S340: 199,99 euro

Floodlight Cam E340: 229,99 euro

Indoor Cam S350: 129,99 euro

Video Doorbell E340: 179,99 euro

