Continua la collaborazione tra Nintendo e il Gruppo LEGO, che ha appena presentato un nuovo set legato all’universo di Super Mario, l’idraulico più famoso del mondo. Si chiama LEGO Super Mario Pianta Piranha ed è una divertente ricostruzione dell’iconica pianta protagonista di tutti i giochi dedicati al baffuto idraulico italiano.

Un’altra icona legata a Super Mario

Gli ingegneri della compagnia danese hanno utilizzato poco più di 500 pezzi per realizzare un modello dettagliato e snodabile, che permette di muovere la testa della pianta, ma anche la bocca, il gambo e le foglie, per creare pose sempre diverse e rendere unico il proprio set. Anche l’esperienza di montaggio del set è stata pensata per il massimo divertimento, partendo dal tubo e procedendo con la pianta, che man mano crescerà finendo per emergere completamente dal tubo verde.

Carl Merriam, Senior Designer di LEGO Super Mario, ha commentato:

“Nel progettare la Pianta Piranha è stato per noi fondamentale cogliere le sue caratteristiche distintive e garantire che il set potesse essere posizionato in modo da rappresentare le sue iconiche pose. Sono molto orgoglioso del risultato finale: dalla bocca, per poi passare alle foglie e al gambo, siamo riusciti a rappresentarne perfettamente l’essenza minacciosa!”.

Se state cercando un regalo perfetto per un’occasione speciale, o per le prossime festività natalizie, ma anche se siete dei grandi appassionati del mondo di Super Mario, questo set è davvero l’ideale. Può essere esposto sulla scrivania ma anche in casa, vicino alle piante della serie LEGO Botanical o ad altri set della linea Super Mario, come lo stupendo set dedicato a Il Potente Bowser.

In questo modo l’operazione nostalgia diventa ancora più evocativa, soprattutto per quegli utenti che hanno qualche anno sulle spalle e ricordano con nostalgia la propria infanzia. Il set LEGO Super Mario Pianta Piranha sarà in vendita nei LEGO Store e su LEGO.com a partire dal 6 novembre al presso di 64,99 euro, ed è composto da 540 pezzi. Una volta completato il set misura 23 centimetri di altezza, 11 di larghezza e 17 di profondità.