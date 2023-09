Samsung ha da poco annunciato di aver sviluppato il primo fattore di forma LPCAMM (Low Power Compression Attacked Memory Module) del settore pensato per offrire moduli di memoria ad alte prestazioni in meno spazio e con meno consumo energetico.

Con LPCAMM la società punta soprattutto al segmento dei notebook, ma anche al mercato desktop e datacenter.

Samsung presenta le RAM LPCAMM per sostituire SO-DIMM e LPDDR

A differenza delle memorie LPDDR che sono saldate sulla scheda madre, i moduli LPCAMM sono sostituibili e rispetto alle SO-DIMM occupano fino al 60% di spazio in meno, con prestazioni superiori fino al 50% e un’efficienza energetica fino al 70% maggiore, secondo l’azienda.

Quest’anno Samsung testerà i nuovi moduli su sistemi di prossima generazione presso i principali clienti con l’intenzione di iniziare la commercializzazione nel 2024, offrendo inizialmente moduli da 32, 64 e 128 GB con data rate fino a LPDDR5X-7500.

Dimitrios Ziakas, vicepresidente per la tecnologia di memoria e di IO di Intel, ha affermato che i vantaggi in termini di efficienza energetica e riparabilità delle LPCAMM rendono questo nuovo form factor un punto di svolta nell’odierno mercato dei PC.

Yongcheol Bae, vicepresidente esecutivo per la pianificazione dei prodotti di memoria di Samsung Electronics, afferma che la società è impegnata nel perseguire attivamente opportunità per espandere il mercato delle soluzioni LPCAMM e a collaborare con l’industria per esplorare nuove applicazioni per il suo utilizzo.

