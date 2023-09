Annunciato qualche settimana fa in occasione di IFA 2023 arriva oggi sui mercati internazionali, incluso quello italiano, Aqara Dual Relay Module T2, un dispositivo Zigbee destinato a rendere più semplice il controllo di qualsiasi apparecchio elettrico. Grazie al suo design compatto può essere inserito in qualsiasi scatola a muro e offre un’ampia gamma di possibilità per controllare una grande quantità di dispositivi “non smart”.

Un grande aiuto all’automazione

Aqara Dual Relay Module T2 è un dispositivo decisamente utile nel processo di gestione della smart home, visto che permette di controllare l’accensione e lo spegnimento di quei dispositivi che non sono dotati di funzioni smart, monitorandone allo stesso tempo i consumi, così da fornire informazioni utili a risparmiare.

Il nuovo modulo va installato in una qualsiasi scatola a muro, tramite una procedura decisamente semplice. Ovviamente è richiesta una certa esperienza in materia, per cui se non volete problemi è consigliabile rivolgersi a un elettricista qualificato. Può essere alimentato sia tramite la corrente alternata della normale rete elettrica domestica sia tramite corrente continua (a 24 volt) e offre due canali che supportano sia la modalità con tensione che quella a contatto pulito, permettendo quindi di controllare sia lampadine, ventilatori e tende elettriche sia scaldabagno o porte del garage.

Il Relay Module T2 utilizza la tecnologia Zigbee 3.0 per la connessione alla smart home, ma supporta anche lo standard Matter-over-bridge che lo rende compatibile con le principali piattaforme di domotica compatibili con Matter come Apple Home, Alexa e Google Home. Diventa così possibile controllare i dispositivi connessi con i comandi vocali, ma anche creare automazioni sfruttando altri dispositivi come sensori di movimento, di presenza o di apertura.

Essendo alimentato dalla rete, il Relay Module T2 funge anche da ripetitore della rete Zigbee, migliorandone quindi l’affidabilità. Utilizzandolo attraverso l’app Aqara Home è inoltre possibile monitorare i consumi dei dispositivi controllati, così da capire quali elettrodomestici consumano maggiormente e impedirne, ad esempio, l’utilizzo in contemporanea con altri dispositivi energivori.

Non mancano ovviamente le funzioni di sicurezza, che evitano surriscaldamenti, sovraccarichi di tensione oltre alla possibilità di limitare l’assorbimento energetico, così da evitare problemi di eccessivo consumo. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale del produttore, a seguire invece trovate il link per l’acquisto su Amazon, dove Aqara Dual Relay Module T2 è in vendita a 34,99 euro.

Acquista Aqara Dual Relay Module T2 su Amazon