Nella giornata di oggi, 26 settembre 2023, Acer ha presentato sul mercato italiano e internazionale un nuovo notebook da gaming. Non è un prodotto che promette prestazioni superlative, né garantisce di sostenere sessioni di gioco particolarmente esigenti, ma Acer Nitro V 15 è un portatile economico (soprattutto sul mercato USA) pensato per chi vuole giocare sì, ma senza spendere troppi soldi. Monta processori Intel Core di 13esima generazione affiancati a schede video GeForce RTX 4050 o 3050 di NVIDIA; ma per tutti gli altri dettagli (e i prezzi), seguiteci.

Caratteristiche tecniche di Acer Nitro V 15

Acer Nitro V 15 monta uno schermo da 15,6″ Full HD in 16:9, con frequenza di aggiornamento massima di 165 Hz e tempi di risposta di 3 ms, valori buoni per giocare e non solo. Sotto il cofano, c’è un processore Intel Core i7 di 13esima generazione (al momento non sappiamo a quale famiglia appartenga), abbinato a schede video dedicate NVIDIA GeForce RTX 4050 (con NVIDIA DLSS 3, ray tracing e NVIDIA Max-Q) o alla precedente generazione RTX 3050.

Qualsiasi sia la configurazione scelta, Acer Nitro V 15 è in vendita con 16 GB di RAM, ma è possibile optare anche per l’opzione da 32 GB con memorie DDR5 a 5.200 MHz su due slot. Stesso discorso vale per lo spazio d’archiviazione interno: di base c’è un SSD da 512 GB ma in fase d’acquisto è possibile sceglierlo con 1 o 2 TB su SSD PCIe NVME Gen4. Presente anche un sistema di dissipazione del calore con due ventole per tenere a bada le temperature durante le sessioni di gioco o quando il notebook esegue operazioni particolarmente gravose in termini di dispendio energetico.

Per il resto, è necessario sottolineare il supporto al Wi-Fi 6, la presenza di una tastiera retroilluminata, del sistema audio DTS X: Ultra Audio, delle tecnologie di riduzione del rumore PurifiedVoice e di vari controlli per gestire le ventole e le prestazioni. La batteria di Acer Nitro V 15 è da 57 Wh, valore che il produttore non ha ancora tradotto in ore effettive di utilizzo.

Prezzi e disponibilità di Acer Nitro V 15

Purtroppo per noi, se sul mercato statunitense il prezzo di partenza di Acer Nitro V 15 è particolarmente interessante, di appena 699,99 dollari, sul nostro mercato non lo è altrettanto. Si parte da 1.099 euro nei mercati EMEA (fra cui rientra anche quello italiano), prezzo che potrebbe subire variazioni nel momento dell’uscita effettiva, prevista entro il mese di settembre.

Per maggiori informazioni su Acer Nitro V 15 suggeriamo di visitare la pagina dedicata del sito web del produttore, dove presumiamo sia possibile acquistarlo a breve (oltre che su Amazon).

Potrebbero interessarti anche: i migliori notebook 15 pollici del mese: ecco i nostri consigli e tutte le guide all’acquisto del settore computer