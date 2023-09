Mercedes-Benz sta collaborando con Mastercard per consentire agli automobilisti di pagare il rifornimento alla stazione di servizio direttamente in auto.

Il servizio si chiama Mercedes pay+ e consente di pagare il pieno utilizzando l’infotaiment MBUX e l’impronta digitale per autorizzare la transazione. La novità debutta in Germania presso oltre 3.600 stazioni di servizio.

Mercedes pay+ permette di pagare il rifornimento in auto: come funziona

Non appena il conducente raggiunge una stazione di servizio connessa e spegne il motore, il servizio Mercedes me Fuel & Pay si avvierà automaticamente sull’infotainment, in modo che il guidatore possa selezionare la pompa di benzina appropriata.

Anche prima del rifornimento, il sistema calcolerà l’importo totale massimo possibile in base al prezzo attuale del carburante e al livello nel serbatoio, ma invece di autorizzare il pagamento tramite un dispositivo mobile, l’autista potrà completare la transazione autorizzandola con l’impronta digitale.

Dopo il rifornimento sul display dell’infotainment apparirà la quantità di carburante rifornito e l’importo della fattura che verrà inviata tramite e-mail. Il pagamento verrà effettuato automaticamente e il conducente potrà quindi lasciare la stazione di servizio senza doversi recare alla cassa.

La casa automobilistica fa sapere che oltre a Mastercard è possibile utilizzare le carte Visa, sia di credito che di debito, emesse in Germania, registrandole nell’account utente Mercedes me e attivando Mercedes pay+ utilizzando l’infotainment MBUX.

Mercedes informa che i pagamenti con l’impronta digitale in auto prossimamente saranno estesi ad altri servizi legati al veicolo e ad altri mercati europei.

