Si chiama Bose Soundbar Smart Ultra ed è un nuovo modello lanciato nelle scorse ore dal popolare brand per andare a prendere il posto di Smart Soundbar 900.

Si tratta di un altoparlante che può contare sul supporto Dolby Atmos e che, a dire del produttore, è in grado di offrire agli utenti un’esperienza audio immersiva “senza pari per musica e film”, ciò anche grazie alla modalità A.I. Dialogue (studiata per bilanciare la voce e il suono surround per una chiarezza vocale ultra nitida).

Le principali caratteristiche di Bose Soundbar Smart Ultra

Tra i principali punti di forza della nuova soundbar di Bose troviamo ovviamente la qualità dell’audio e da questo specifico punto di vista gli utenti potranno fare affidamento su un’esperienza audio spaziale immersiva, in particolare grazie alle tecnologie Dolby Atmos e TrueSpace, oltre che a due altoparlanti, capaci di avvolgere chi ascolta da ogni direzione, anche dall’alto.

Ed ancora, un altro aspetto che il produttore ci tiene a mettere in evidenza è quello della semplicità: Bose Smart Ultra Soundbar, infatti, richiede un unico collegamento alla TV e la connessione può essere effettuata tramite un cavo audio ottico o un cavo HDMI eARC (entrambi sono inclusi nella confezione di vendita).

Gli utenti potranno quindi scaricare l’app Bose Music (disponibile sia su App Store che su Google Play Store) sul proprio dispositivo mobile per completare la configurazione.

Tra le altre caratteristiche di Bose Soundbar Smart Ultra troviamo le connettività Bluetooth 5.0 e WiFi, il supporto ai comandi vocali (Google Assistant e Amazon Alexa sono integrati), il supporto ad AirPlay 2, Chromecast e Spotify Connect, una scocca realizzata in vetro e metallo, dimensioni pari a 5,8 x 104,5 x 10,7 cm e un peso di 5,8 kg.

Prezzo e disponibilità

Bose Soundbar Smart Ultra è disponibile in pre-ordine sul sito del produttore in colorazione nera o bianca al prezzo ufficiale di 999,95 euro (con spedizioni dal 26 settembre).

Per ulteriori informazioni e per preordinare la soundbar vi rimandiamo al sito di Bose. Probabilmente nelle prossime settimane sbarcherà anche su Amazon.