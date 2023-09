La console PlayStation 5 Digital Edition di Sony è protagonista di un’offerta allettante su eBay che offre l’opportunità di acquistarla a meno di 400 euro.

Grazie a un’offerta del venditore pskmegastore abbinata a un codice sconto del valore di 43,50 euro è attualmente possibile acquistare la versione digitale di PlayStation 5 al prezzo di 391,49 euro.

Il prezzo della PS5 Digital Edition è comprensivo di spese di spedizione con consegna prevista entro qualche giorno dall’acquisto.

Per chi non lo sapesse ricordiamo che la PlayStation 5 Digital Edition è priva di lettore Blu-ray, quindi supporta solo i giochi in formato digitale acquistabili da PlayStation Store.

Per il resto la console è identica alla PlayStation 5 Standard, anche per quanto riguarda la dotazione di accessori forniti nella confezione, incluso il controller DualSense. Ecco come approfittare dell’occasione.

PS5 Digital Edition è acquistabile a 391,49 euro

Se siete interessati potete approfittare dell’occasione utilizzando il link che trovate a seguire prima che l’offerta termini o le scorte si esauriscano, ricordando di inserire il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Acquista PlayStation 5 Digital Edition a 391,49 euro utilizzando il codice sconto SETTEMBRE2023