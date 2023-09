Xiaomi ha da poco lanciato una nuova serie di proiettori caratterizzati da una forma rettangolare e da una finitura minimalista. Redmi Projector 2 e Redmi Projector 2 Pro sono entrambi relativamente portatili e offrono un buon rapporto qualità-prezzo. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti.

Caratteristiche della serie Redmi Projector 2

Redmi Projector 2 e Redmi Projector 2 Pro hanno una risoluzione nativa 1080p e un rapporto di proiezione di 1,2:1, quindi possono proiettare uno schermo da 100 pollici da una distanza di circa 2,5 metri.

Redmi Projector 2 raggiunge una luminosità di 180CVIA lumen, mentre Redmi Projector 2 Pro arriva a una luminosità di 300CVIA lumen, tuttavia i proiettori utilizzano tecnologie diverse per proiettare le immagini.

Redmi Projector 2 utilizza un algoritmo di correzione omnidirezionale sviluppato internamente che integra un motore zoom e completa automaticamente la messa a fuoco all’accensione, mentre Redmi Projector 2 Pro dispone anche di un sistema di immagine adattivo intelligente, dotato di un giroscopio a sei assi per ottenere una correzione rapida e senza sensori.

Entrambi i proiettori sono animati da chip Amlogic T950D4 e dispongono di 1,5 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, inoltre sono dotati di doppi altoparlanti integrati con tecnologia di codifica del campo sonoro virtuale WANOS China.

I dispositivi supportano l’app per la smart home MIJIA di Xiaomi che permette di collegare i proiettori ai sistemi di illuminazione intelligente, tende smart e altri dispositivi domestici.

Ad esempio, dopo aver attivato la modalità di visione film, le luci possono essere attenuate o spente automaticamente per ottenere un’esperienza più coinvolgente.

Prezzi e disponibilità della serie Redmi Projector 2

Redmi Projector 2 costa 999 yuan (circa 128 euro), mentre Redmi Projector 2 Pro ha un prezzo di 1.299 yuan (circa 167 euro). I proiettori sono disponibili per l’acquisto in Cina tramite JD.com e al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione dei prodotti in altri mercati.

