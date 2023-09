Microsoft sta lavorando sul suo strumento di cattura e sull’app Foto di Windows 11 sperimentando nuove funzionalità che consentono di copiare il testo dagli screenshot, sfocare lo sfondo delle foto e trovare più facilmente le foto su OneDrive.

Lo Strumento di cattura ora dispone di una funzione capace di rilevare il testo negli screenshot per consentire di copiarlo e condividerlo nelle app.

Questa funzionalità assomiglia alla funzione di copia del testo dalle immagini presente sui moderni dispositivi Android o iPhone, tuttavia Microsoft ha aggiunto una funzionalità che permette di oscurare e nascondere automaticamente e-mail e numeri di telefono dalle immagini, nonché di scegliere il testo che si desidera oscurare prima di condividere uno screenshot.

Inoltre il collegamento al telefono di Windows 11 visualizza una notifica quando un dispositivo Android ha catturato una foto.

L’app Foto aggiornata ora offre la funzionalità per applicare la sfocatura dello sfondo, la possibilità di cercare contenuti nelle foto di OneDrive e la ricerca in base alla posizione.

La funzione di sfocatura dello sfondo rileverà automaticamente lo sfondo in una foto per lasciare inalterato il soggetto e permetterà di personalizzare l’intensità della sfocatura e di modificare le aree che vengono sfocate.

La ricerca di contenuti per le foto di OneDrive ora consente di cercare immagini che includono un’auto o magari le foto delle ultime vacanze, come già possibile con la versione Web di OneDrive, mentre la ricerca in base alla posizione semplifica la ricerca delle foto scattate in un luogo specificato.

Microsoft ha iniziato a testare questi aggiornamenti con alcuni utenti Windows Insider, quindi è probabile che saranno necessari alcuni mesi prima che diventino disponibili per tutti.