Abbiamo visto un paio di mesi fa, per la precisione con il rilascio della versione 115, come Google abbia finalmente implementato un sistema più comodo e funzionale del precedente per il ridimensionamento delle finestre in ChromeOS.

Nelle ultime ore i colleghi di Chrome Unboxed hanno individuato una nuova funzionalità, attualmente disponibile nel canale Canary, che potrebbe in futuro fornire maggiori possibilità di utilizzo per il ridimensionamento delle finestre. Diamo un’occhiata.

Miglioramenti in vista per il ridimensionamento delle finestre in ChromeOS

Prima dell’introduzione delle ultime novità menzionate in apertura, il sistema operativo dei Chromebook permetteva agli utenti di ridimensionare le finestre sul proprio desktop trascinandole da una parte all’altra del display, oppure utilizzando alcune combinazioni da tastiera.

Di recente però Google ha finalmente introdotto un sistema più comodo e intuitivo, che prevede la comparsa di un apposito menù per il ridimensionamento nel momento in cui l’utente passa con il mouse sull’apposita icona.

Attualmente sono dunque disponibili quattro distinte tipologie di ridimensionamento: Diviso, Parziale, Completo e Mobile, ma le cose potrebbero presto cambiare; è stata infatti individuata una nuova funzione nel Chromium Gerrit che si occupa nello specifico del ridimensionamento delle finestre in relazione ad una porzione di schermo.

Come potete notare, la nuova funzione in lavorazione nel canale Canary di ChromeOS non si occupa di dividere l’intero schermo, ma solo una porzione scelta dall’utente utilizzando lo spazio occupato da una finestra in particolare.

Un approccio di questo tipo può tornare comodo in diversi contesti, diversi utenti sono soliti utilizzare il proprio Chromebook collegato ad un monitor esterno, la disponibilità di un display più ampio potrebbe portare, in alcune occasioni, a voler effettuare ridimensionamenti che non occupino l’intero spazio a disposizione.

Come già detto la nuova funzione di ridimensionamento è attualmente disponibile solo nel canale Canary, previa attivazione del seguente flag : #cros-labs-window-splitting. Essa consente di suddividere una finestra aperta in vari modi, impilando le schede una sopra l’altra, affiancandole o suddividendo in quattro parti lo spazio a disposizione, fornendo al contempo la possibilità di modificare lo spazio occupato da ognuna.

La funzione è attualmente ancora in fase di sviluppo e dovrà probabilmente subire alcune modifiche prima di approdare nel canale stabile, nel frattempo Google potrebbe introdurre diverse modifiche al suo funzionamento, dando agli utenti ChromeOS molte più possibilità di personalizzare il funzionamento del proprio desktop.

