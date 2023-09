Gli utenti iPad attendono da anni l’app WhatsApp anche sul tablet di Apple. Attualmente è possibile gestire un account WhatsApp su iPad attraverso un collegamento alla versione Web, ma non è la stessa esperienza offerta dall’app per iPhone.

Dopo una lunga attesa ora è finalmente possibile installare una versione beta di WhatsApp compatibile con iPad. Ecco come procedere.

WhatsApp rilascia una beta di WhatsApp compatibile con iPad

Per configurare WhatsApp su iPad è necessario che sia installata la versione beta dell’app sia sul proprio iPhone che sul proprio iPad, dopodiché bisogna aprire l’app su iPhone e andare in Impostazioni WhatsApp > Dispositivi collegati > “Collega un dispositivo” per poter scansionare il codice QR utilizzando il proprio iPad.

Dopo aver collegato il proprio iPad al proprio iPhone è possibile utilizzare WhatsApp sul tablet in autonomia, senza bisogno che lo smartphone sia connesso a Internet.

La nuova modalità complementare fa anche in modo che tutti i messaggi inviati o ricevuti sul proprio iPad vengano sincronizzati con il proprio smartphone, indipendentemente dal fatto che si tratti di un iPhone o di uno smartphone Android.

In questo modo non si correrà il rischio di perdere nessun messaggio importante mentre si utilizza l’iPad quando lo smartphone è spento, inoltre i messaggi e le chiamate sono protetti con crittografia end-to-end quando si utilizza la modalità complementare.

Al momento alcune funzionalità potrebbero ancora non essere correttamente funzionanti, come la possibilità di visualizzare e pubblicare aggiornamenti di stato e alcune funzionalità relative alla posizione in tempo reale.

Chiunque abbia accesso al programma beta di WhatsApp per iPhone (iOS) può installare l’app sul proprio iPad a partire da oggi, mentre chi non dispone della versione beta di WhatsApp dovrà pazientare finché non verrà rilasciata sull’App Store. Purtroppo non abbiamo una data di rilascio.

Come ottenere la beta di WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iPhone basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iPhone può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

