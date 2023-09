Quante volte avreste voluto acquistare una licenza originale di Microsoft Office 2021 salvo poi rimandare la spesa visto l’elevato prezzo di listino? Grazie a Godeal24 e alla nuova iniziativa promozionale Autumn Sale vi bastano una ventina di euro, anche meno se trovate qualche amico o famigliare nella vostra stessa situazione.

L’offerta del noto store online vi permette di portarvi a casa la chiave di attivazione del software per l’ufficio (ma anche per la scuola) più diffuso al mondo spendendo una cifra contenuta, con la garanzia di ricevere il supporto software da parte di Microsoft fino alla fine del ciclo vitale del prodotto, senza dover pagare canoni annuali o sostenere altri costi.

Il prezzo proposto da Autumn Sale è di appena 24,25 euro ma può scendere ulteriormente se acquistate il pacchetto da 5 licenze, da utilizzare se avete più computer in casa o se amici e familiari vogliono approfittare dell’offerta: in questo caso il prezzo crolla fino a 13,05 euro, davvero un’occasione irripetibile.

E se avete un Mac oggi potete pagare solo 28,99 euro per la chiave di Office 2021 Home and Business, con tutto quello che serve per lavorare ovunque. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio tutte le promozioni dell’Autumn Sale di Godeal24.

Autumn Sale Godeal24

Si parte con le licenze singole, ideali dunque per chi ha appena acquistato un nuovo PC o ha aggiornato un modello esistente. Trovate Windows 10, Windows 11, Microsoft Office in varie versioni, con i prezzi validi senza dover inserire codici sconto.

Dovete invece utilizzare il codice SGO62 per avere uno sconto del 62% su alcuni bundle che includono Windows e Office, e sull’acquisto di alcuni bundle con più licenze, ideali per ridurre ulteriormente il prezzo finale di ogni singola licenza.

Con il codice SGO50 invece potrete avere sconti interessanti su alcune versioni meno richieste di Windows, ideali per la realizzazione di server, ma anche di elementi di Office che non sono inclusi nella suite ufficiale:

E se volete avere un computer (Windows o macOS) sempre in perfetta efficienza non lasciatevi scappare la selezione con le migliori utility:

Ricordate che su Godeal24 è possibile pagare utilizzando PayPal, così da essere ancora più sicuri e protetti nel caso qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. Va comunque detto che il 98% dei giudizi lasciati dagli utenti su TrustPilot è ampiamente positivo e che per qualsiasi problema potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria