È il momento di attivare un nuovo abbonamento a Sky. Con l’inizio della settimana, infatti, Sky ha lanciato una nuova Offerta Speciale dedicata all’abbonamento composto da Sky TV, Netflix e Sky Cinema (con Paramount Plus incluso). L’offerta è ora disponibile a prezzo scontato e con un buono Amazon da 50 euro in regalo. Da notare, inoltre, che c’è anche la promozione dedicata a chi vuole ridurre ulteriormente la spesa, puntando sul bundle Sky TV e Netflix.

Vediamo i dettagli delle nuove offerte Sky.

Nuove offerte Sky: ecco le promo della settimana

Sky rinnova la sua gamma di offerte con una serie di nuove proposte riservate ai nuovi clienti che intendono attivare un abbonamento alla Pay TV. La promozione più interessante è rappresentata dalla nuova Offerta Speciale valida fino al prossimo 8 di ottobre. Questa promozione include il bundle composto da:

Sky TV

Sky Cinema con Paramount Plus incluso

con incluso Netflix Standard (con possibilità di passare a Premium pagando la differenza)

(con possibilità di passare a Premium pagando la differenza) Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento Sky su smartphone, tablet e computer

La promozione costa 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 48 euro al mese, senza vincoli di permanenza al termine del periodo promozionale. Per tutti i nuovi clienti che attivano la promozione online è possibile ottenere anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo. L’offerta può essere attivata direttamente online, tramite il link qui di sotto:

Resta disponibile anche l’offerta Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix piano Base (con possibilità di passare a Standard o Premium pagando la differenza). L’offerta, che include anche Sky Go, prevede un costo scontato a 14,90 euro al mese per 18 mesi, anche in questo caso senza alcun vincolo di permanenza al termine del periodo promozionale. Per attivare Intrattenimento Plus basta seguire il link qui di sotto.