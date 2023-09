Polestar, la Casa svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni, ha annunciato che il servizio Amazon Prime Video è disponibile per le auto Polestar 2. Nel frattempo anche Volvo fa sapere che Prime Video è in arrivo sui suoi veicoli insieme a YouTube.

Polestar 2 amplia l’intrattenimento con Amazon Prime Video

Dopo YouTube lanciato a giugno, la casa automobilistica svedese aggiunge il servizio Amazon Prime Video al pacchetto di intrattenimento per le sue auto elettriche Polestar 2.

Polestar 2 è stata la prima auto sul mercato a disporre del sistema operativo Android Automotive di Google quando è stata lanciata nel 2019.

Sin dal lancio Polestar e i suoi fornitori hanno continuamente rilasciato applicazioni utili ai guidatori, tra cui Waze, EasyPark, AccuWeather e altre e da dicembre 2021 Polestar 2 mette a disposizione anche del browser web Vivaldi. La casa fa sapere che le applicazioni sviluppate per Polestar 2 saranno disponibili anche nelle auto future.

Volvo migliora l’intrattenimento con Amazon Prime Video e YouTube

Anche Volvo amplia la sua offerta di intrattenimento in auto introducendo Amazon Prime Video e YouTube in tutti i mercati in cui le app e i servizi Google sono disponibili.

Prime Video sarà disponibile per il download da Google Play Store a partire dal 18 settembre, mentre YouTube verrà preinstallato come parte di un aggiornamento OTA a rilascio graduale nei vari mercati.

Entrambe le app saranno disponibili sulle auto Volvo con Android Automotive in tutto il mondo, ad eccezione di Cina, Corea del Sud e Vietnam, tuttavia la disponibilità delle funzionalità e dei servizi sopra menzionati può variare a seconda dei mercati.

La casa ci tiene a specificare che poiché la sicurezza è al centro della sua attività, l’accesso allo streaming video sarà disponibile solo quando l’auto è completamente ferma.

Con l’occasione ricordiamo che per poter usufruire del servizio Amazon Prime Video è necessario abbonarsi ad Amazon Prime.