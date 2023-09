Ha da poco preso il via una nuova iniziativa promozionale di Geekbuying, noto store online cinese che spedisce gran parte dei propri prodotti dai magazzini situati in Europa. Super Sale, questo il nome dell’iniziativa, porta sconti che raggiungono l’80%, con numerosi coupon che permettono di portarsi a casa un sacco di tecnologia a prezzi decisamente competitivi.

Sono tantissimi i brand coinvolti nell’operazione, relativi a prodotti di ogni genere, dalle bici elettriche alle stampanti 3D, dai computer ai dispositivi smart home, quindi le opportunità sono davvero numerose. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione, i codici sconto e tutti i link necessari.

Super Sale di Geekbuying

Partiamo subito con quattro codici sconto, che vi permetteranno di risparmiare da 8 a 50 dollari a seconda del valore del vostro carrello. Sono quattro e possono essere cumulati con un ulteriore sconto per chi paga con PayPal, Klarna (il sistema di pagamento rateale) oppure con una carta di credito/debito.

GKB23SS08 per ottenere uno sconto dell’8% con un risparmio massimo di 15 dollari

GKB23SS10 per ottenere uno sconto di 10 dollari su una spesa minima di 100 dollari

GKB23SS25 per risparmiare 25 dollari a fronte di acquisti per almeno 300 dollari

GKB23SS50 che sconta 50 dollari da un carrello che contiene prodotti per almeno 550 dollari

Per i pagamenti indicati in precedenza viene inoltre applicato uno sconto nel carrello di 10 dollari a fronte di una spesa superiore ai 250 dollari.

Ogni giorni si rinnoverà la sezione Flash Deals, valida per 24 ore, con decine di prodotti scontati. Troverete bici a pedalata assistita, stampanti 3D, prodotti informatici ma anche per la smart home, tutti con sconti decisamente allettanti.

Proseguendo nella navigazione trovate la sezione New Arrivals, con i prodotti più recenti di ogni categoria, per poter acquistare le novità appena giunte sul mercato. Nella sezione Price Markdown invece trovate degli sconti semplicemente mirabolanti, come la ebike Bezior X500 Pro a metà prezzo ma anche prodotti come Xiaomi Band 8 Pro non ancora in vendita nel nostro Paese.

Non manca infine un’ampia sezione dedicata ai prodotti raggruppati per tipologia, così da trovare più velocemente quello che state cercando. Abbiamo selezionato alcune proposte ma vi invitiamo a utilizzare il link a fine articolo per accedere alla pagina della promozione e scoprire con mano le centinaia di offerte.

Per scoprire tutti i dettagli e i prodotti in offerta nella Super Sale di Geekbuying vi invitiamo a visitare il link sottostante.

