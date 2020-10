Klarna sbarca in Italia con il programma di pagamenti in tre rate

L’obbiettivo di Klarna è quello di semplificare i pagamenti online e in queste ore l’azienda annuncia il debutto ufficiale nel nostro Paese. Oggi Klarna è una delle maggiori banche in Europa con all’attivo più di 200.000 commercianti in 17 paesi, fra cui appunto anche l’Italia.

Pagamenti rateizzati anche in Italia

L’arrivo nel nostro Paese è accompagnato con la disponibilità del pacchetto “Pay in 3“, ovvero pagamenti in tre rate con importo massimo di 1000 euro. Portare a compimento un acquisto e scegliere la soluzione è estremamente semplice: infatti, nei negozi aderenti, il cliente non deve fare altro che scegliere il servizio di pagamento in tre rate nella seguente modalità:

prima rata al momento dell’ordine;

la seconda dopo 30 giorni;

la terza entro 60 giorni.

La scadenza delle rate viene comunicata al cliente tramite una semplice email e, nel caso in cui dovessero esserci problemi di pagamento, seguono poi altri tre tentativi. Nel caso in cui anche questi dovessero fallire, allora l’utente si vedrà addebitati anche i costi di gestione delle rate – diversamente il programma Pay in 3 è privo di costi per la rateizzazione.

“Klarna si concentra sull’essere un vero partner di crescita per i commercianti in Italia. In tutti i mercati aiutiamo oltre 200.000 commercianti ogni giorno ad aumentare il volume medio degli ordini, i tassi di conversione e, in ultima analisi, i loro ricavi fornendo un’esperienza di pagamento senza interruzioni per i consumatori – sottolinea Francessco Passone, Country Manager Italia di Klarna. Siamo molto entusiasti di lanciare ufficialmente oggi la nostra soluzione di acquisto in Italia, aiutare i commercianti italiani a ottenere il massimo dalla crescita dell’e-commerce e costruire clienti fedeli e soddisfatti a lungo termine“.

Ad oggi H&M, Michael Kors, Miluna, Quanticlo sono i brand che hanno aderito all’iniziativa di Klarna, a cui si accodano anche le piattaforme come Shopify e Prestashop. Nel corso dei prossimi mesi verranno poi aggiunti nuovi brand per aumentare così la rosa di opportunità per lo shopping online.