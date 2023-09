A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, avvenuta in occasione di IFA 2023, arrivano sul mercato tre interessanti novità targate Roborock, uno dei brand leader nella smart home, in particolare per quanto riguarda robot aspirapolvere e lavapavimenti. Sono dunque in vendita Roborock Q8 Max, Q8 Max+ e Dyad Pro Combo, con prezzi decisamente abbordabili rispetto alla concorrenza e una qualità che non si discute.

Roborock Q8 Max e Max+

Questi due robot sono di fatto identici e si differenziano per l’assenza, nel modello Roborock Q8 Max, della base di raccolta automatica della polvere. Per il resto abbiamo una elevata potenza di aspirazione che raggiunge i 5.500 Pa, sistema duo roller con doppia spazzola in gomma che evita di rovinare i pavimenti più delicati e riduce le probabilità di aggrovigliamento di peli e capelli.

È possibile aspirare lo sporco e lavare il pavimento con il panno posteriore, con un flusso d’acqua che offre trenta diverse regolazioni. Il sistema di navigazione laser è completato da una tecnologia per il rilevamento degli ostacoli che permette al robot di aggirare gli ostacoli imprevisti e di incastrarsi sotto ai mobili più bassi.

Tramite la companion app è possibile personalizzare i percorsi di pulizia, impostare zone vietate, cambiare la modalità e la sequenza di pulizia delle stanze, per una migliore efficienza complessiva. La versione Roborock Q8 Max+ dispone inoltre di una base in grado di raccogliere lo sporco dal robot e convogliarlo in un apposito sacchetto, da svuotare, a seconda dell’utilizzo, dopo due mesi circa.

A seguire trovate i link per l’acquisto su Geekbuying, noto store online cinese che in questo caso spedisce dai magazzini in Polonia. Questo significa che non ci saranno costi di importazione e che la spedizione sarà consegnata in maniera molto veloce. La promozione, che include le spese di spedizione, scade tra pochi giorni quindi vi consigliamo di affrettarvi.

Roborock Dyad Pro Combo

Roborock Dyad Pro Combo è invece il primo aspirapolvere multifunzione del brand. È infatti dotato di un design 5 in 1 che permette di lavare il pavimento, aspirare lo sporco, anche da cuscini e materassi grazie all’apposita spazzola, eliminando la necessità di avere più dispositivi in casa.

Che vi cada del sugo sul pavimento o delle briciole sul tappeto, con Dyad Combo Pro avrete bisogno di un solo strumento, con una potenza di aspirazione di ben 17.000 Pa e una spazzola che riesce a lavare fino a 1 mm dai bordi, davvero efficiente rispetto alla maggior parte delle soluzioni presenti sul mercato.

Al termine della pulizia è sufficiente posizionare il dispositivo sulla base di ricarica e premere un pulsante per avviare la procedura di lavaggio automatico della spazzola principale. Un getto d’aria calda provvederà successivamente all’asciugatura per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

Potete acquistare Roborock Dyad Pro Combo su Geekbuying a 499 euro invece di 549 euro, spese di spedizione dall’Europa incluse.

