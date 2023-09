Continuano le offerte del Back to School di NVIDIA. Per questo nuovo periodo promozionale, grazie a vari store partner, NVIDIA propone una serie di offerte molto interessanti da sfruttare per acquistare le sue GPU delle serie RTX 30 e RTX 40. In sconto, inoltre, ci sono anche alcuni laptop che integrano le schede video NVIDIA. Vediamo quali sono le nuove offerte annunciate da NVIDIA per il Back to School.

Schede video e laptop RTX in offerta con il Back to School di NVIDIA

Grazie a vari store partner, NVIDIA mette a disposizione dei suoi utenti diverse opportunità per acquistare schede video e notebook RTX. Le opportunità sono diverse. Per i notebook, in particolare, si segnalano offerta da Amazon, Unieuro, MediaWorld e Euronics mentre per le schede video le proposte sono in arrivo da AK Informatica, Next e Yeppon.

Partiamo dai notebook con schede video RTX integrate. Le opzioni disponibili sono:

MSI Gaming GF663 in offerta a 849 euro da Unieuro; la promozione è compatibile con la promo Unieuro che garantisce fino a 250 euro di rimborso sull’acquisto di un nuovo notebook; il modello in offerta è dotato di scheda video NVIDIA RTX 3050 , processore Intel Core i7-12650h , 8 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

la promozione è compatibile con la promo Unieuro che garantisce fino a 250 euro di rimborso sull’acquisto di un nuovo notebook; il modello in offerta è dotato di scheda video , processore , 8 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili) MSI Thin GF63 in offerta a 1.199 euro da Amazon ; il notebook in offerta è dotato di processore Intel Core i7-12650H , 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda video NVIDIA RTX 4060

; il notebook in offerta è dotato di processore , 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda video ASUS TUF in offerta a 1.349 euro da MediaWorld; il notebook è dotato di processore Ryzen 7 7735HS , 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda video NVIDIA RTX 4060

il notebook è dotato di processore , 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda video ASUS TUF in offerta a 1.499 euro da Euronics; il notebook è dotato di processore Ryzen 9 7940 HS, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda video NVIDIA RTX 4060

Per chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC da gaming, invece, le offerte del Back to School di NVIDIA includono diverse proposte. Le più interessanti riguardano i modelli Gigabyte e ASUS:

Tra le proposte da considerare troviamo anche: