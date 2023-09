Peugeot accelera verso la transizione energetica e presenta la nuova E-3008, SUV elettrico di segmento C che segna l’ingresso del marchio francese in una nuova era della mobilità a zero emissioni. Il veicolo, svelato in anteprima mondiale proprio in queste ore, va a sostituire l’attuale 3008, bestseller che ha conquistato oltre 1,3 milioni di clienti in tutto il mondo dal lancio nel 2016.

Il nuovo modello è il primo del brand Peugeot a sfruttare la piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, appositamente progettata per i veicoli elettrici. Grazie ad essa, la nuova E-3008 può vantare autonomie record, fino a 700 km nel ciclo WLTP, potenze elevate e tempi di ricarica velocissimi.

Design all’avanguardia per la nuova Peugeot E-3008

Dal punto di vista estetico, l’E-3008 si discosta dal modello endotermico per sfoggiare un design da vera auto elettrica. La carrozzeria – che fa uso di più di 500 kg di materiali ecosostenibili – è caratterizzata da linee filanti e affusolate che richiamano la coda fastback, soluzione ideale per ottimizzare l’aerodinamica. L’andamento del tetto digrada dolcemente verso il lunotto posteriore, mentre al retrotreno spicca l’inedito spoiler flottante.

Anche il frontale è stato ridisegnato attorno alla nuova calandra chiusa, al di sopra della quale trovano posto i sottili gruppi ottici Full LED. I paraurti anteriori e posteriori integrano elementi scuri per enfatizzare il family feeling con la berlina 408. Di serie sono montati i cerchi in lega da 19 pollici, ma a richiesta è possibile installare quelli da 20 pollici.

Arriva il nuovo Peugeot i-Cockpit con schermo panoramico

Rivoluzionato anche l’abitacolo, dominato dal nuovo Peugeot i-Cockpit dotato di un unico schermo panoramico curvo da 21 pollici che ingloba sia il cruscotto digitale che il sistema di infotainment. Soluzione inedita che regala una plancia pulita e minimale, enfatizzata dall’illuminazione ambientale configurabile. Debuttano anche i comandi touch chiamati i-Toggle, completamente personalizzabili dall’utente.

Sulla E-3008 in allestimento Allure (uno degli allestimenti disponibili che vedremo tra poco), il nuovo i-Cockpit di Peugeot è composto da due schermi digitali da 10 pollici integrati in un unico supporto con lo stesso effetto fluttuante dello schermo da 21 pollici.

La piattaforma proprietaria STLA Medium ha permesso di ricavare un ampio spazio interno, soprattutto per i passeggeri posteriori: questa ottimizzazione degli spazi ha permesso di ampliare la capacità del bagagliaio, che offre una capacità di carico di ben 520 litri. Non mancano poi numerosi vani portaoggetti, per un totale di 34 litri distribuiti nell’abitacolo.

Tre motorizzazioni e autonomia fino a 700 km

Sul fronte delle motorizzazioni, Peugeot propone tre varianti 100% elettriche:

versione mono motore (2 ruote motrici) da 210 CV con batteria da 73 kWh e 525 km di autonomia

(2 ruote motrici) da 210 CV con batteria da 73 kWh e 525 km di autonomia Versione Dual Motor (trazione integrale) da 320 CV con doppio motore e trazione integrale, 73 kWh di batteria e 525 km di autonomia

(trazione integrale) da 320 CV con doppio motore e trazione integrale, 73 kWh di batteria e 525 km di autonomia Versione mono motore (2 ruote motrici) da 230 CV con batteria da 98 kWh e 700 km di autonomia

La piattaforma consente anche ricariche ultrarapide in corrente continua fino a 160 kW, che permettono di passare dal 20% all’80% della batteria (garantita per 8 anni, o 160.000 km, al 70% della sua capacità di carica) in soli 30 minuti per la versione standard. Grazie alla frenata rigenerativa regolabile su 3 livelli, l’autonomia aumenta ulteriormente.

Tecnologie di assistenza alla guida all’avanguardia

La nuova E-3008 può contare sui più avanzati sistemi di guida assistita di livello 2, tra cui: frenata automatica d’emergenza fino a 140 km/h, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo con funzione stop&go, riconoscimento esteso della segnaletica stradale e cambio di corsia semiautomatico.

Non mancano poi servizi connessi come il trip planner, che suggerisce il percorso migliore calcolando in automatico le soste per la ricarica, e gli aggiornamenti over-the-air per evolvere nel tempo.

Allestimenti e disponibilità della Peugeot E-3008

La Peugeot E-3008 offre due differenti allestimenti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. L’allestimento Allure presenta una tinta monocolore e rivestimenti in TEP e tessuto con motivi in rilievo. Tra gli equipaggiamenti di serie troviamo l’accesso e l’avviamento senza chiave, la telecamera di parcheggio posteriore ad alta definizione, i sensori di parcheggio posteriori, i proiettori e le luci a LED, i cerchi in lega da 19 pollici e il sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect®.

Per coloro che desiderano un allestimento più premium, la versione GT propone una tinta bicolore con tetto nero e rivestimenti in Alcantara. Oltre agli equipaggiamenti presenti nell’allestimento Allure, la versione GT offre cerchi in lega da 20 pollici, proiettori Pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, portellone posteriore motorizzato, sedili anteriori e volante riscaldati, caricabatterie per smartphone a induzione, illuminazione ambiente personalizzabile e il sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect® Advanced. Inoltre, il modello GT è dotato del PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® con uno schermo curvo da 21 pollici e i-Toggles personalizzabili per un’esperienza di guida ancora più personalizzata.

La nuova Peugeot E-3008 sarà prodotta esclusivamente a Sochaux, Francia, e commercializzata a partire da febbraio 2024 in diversi paesi. La gamma includerà due livelli di allestimento, Allure e GT, con tre pacchetti opzionali per una scelta facile. Saranno disponibili tre motorizzazioni 100% elettriche (210 CV, 230 CV con autonomia estesa e 320 CV Dual Motor a 4 ruote motrici), oltre a propulsori ibridi in base al mercato.

Anche se al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli in merito, la gamma sarà completata da due versioni elettrificate (ibrida e ibrida plug-in) che saranno disponibili su alcuni mercati in un secondo momento.

Questo nuovo veicolo elettrico del marchio francese segna l’inizio dell’offensiva elettrica Peugeot, che ora ha l’obiettivo di diventare il brand generalista con la gamma EV più ampia in Europa entro il 2025. Si tratta di un modello all’avanguardia che coniuga design accattivante, tecnologia di bordo evoluta, autonomia da record e piacere di guida tipicamente Peugeot.

