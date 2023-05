Oggi Stellantis ha presentato ufficialmente la versione restyling di Peugeot 2008, uno dei SUV compatti più venduti sul mercato italiano e non solo, che in questa edizione aggiornata cambia sia dentro che fuori. La versione completamente elettrica offre più autonomia, ma l’aggiornamento va ad ammodernare anche le altre varianti, con novità per la tecnologia di bordo e per altri aspetti che ne caratterizzano il design come i tre artigli luminosi del frontale. Alcuni modelli arriveranno quest’estate, altri il prossimo anno; ma prezzi a parte si sa già quasi tutto.

Design, tecnologia e motori della nuova Peugeot 2008 restyling

Design esterno

Partiamo dal design di questa nuova versione della Peugeot 2008, che guadagna carattere ed eleganza. C’è soprattutto la nuova firma luminosa, che rientra sempre nello stile di Peugeot: i tre artigli luminosi e verticali inseriti nel paraurti frontale, che donano all’auto presenza e personalità, una firma presente in tutta la nuova gamma, che oltre alla versione 100% elettrica, include anche le versioni termiche con motori turbo benzina e turbo diesel. Si tratta di un elemento estetico che spicca ancora di più nelle versioni GT, grazie ai proiettori full LED composti da tre moduli luminosi.

I gruppi ottici cambiano anche dietro, dove la nuova Peugeot 2008 fa vanto di una trama a tre artigli con doppie lamelle orizzontali sovrapposte, molto sottili ed eleganti. Sono chiaramente a LED, come le luci di retromarcia e gli indicatori di direzione.

Interni e tecnologia di Peugeot 2008

I ritocchi della Peugeot 2008 restyling riguardano anche altri aspetti, come il nuovo scudetto del marchio, il nuovo colore Grigio Selenium, i nuovi cerchi in lega e il lettering Peugeot più moderno.

Dentro, a parte i nuovi tessuti dei sedili, disponibili anche in alcantara sull’allestimento GT, spicca il nuovo Peugeot i-Cockpit. Parliamo di tecnologia, delle componenti sia hardware che software su cui si basa il sistema di infotainment dell’auto. Appena sopra il volante, ad altezza sguardo c’è un display da 10″ che fa da strumentazione digitale, schermo che lavora in combinazione con l’altro, quello centrale, anch’esso da 10″ e a sviluppo orizzontale, punto nevralgico per gestire le varie funzioni dell’auto.

Nonostante si tratti di un pannello touchscreen i tasti fisici ci son tutti, come c’è pure un’illuminazione ambientale personalizzabile in otto colori, coordinati con quelli dello schermo centrale e in accordo con le modalità di guida selezionate. Di nuovo ci sono anche tre prese USB C di serie e una USB A posteriore, a cui se ne aggiunge una USB C per la versione ACTIVE, caricabatterie a induzione più potenti per ricaricare smartphone e dispositivi compatibili fino a 15 W (l’attuale si ferma a 5 W) e nuove telecamere di parcheggio ad alta definizione, fra le altre cose.

Motorizzazioni di Peugeot 2008 restyling

Chiudiamo con le versioni di questa nuova versione della 2008. Sarà disponibile in una versione mild hybrid a benzina da 136 cavalli con motore 1.2 PureTech e nel modello completamente elettrico, ora più potente e capace di garantire più autonomia.

La potenza elettrica passa da 136 a 156 cavalli (115 kW), mentre la capacità della batteria sale da 50 a 54 kWh, che si traduce in un’autonomia di 406 km nel ciclo WLTP, circa 60 in più rispetto al modello attualmente in commercio. I tempi di ricarica? Circa mezz’ora per passare dal 20 all’80% con la ricarica in corrente continua a 100 kW.

La nuova Peugeot 2008 restyling sarà in vendita in estate sia in versione termica (diesel e benzina) che elettrica; per la variante mild hybrid bisognerà pazientare invece l’anno prossimo. Per il momento non sappiamo a quali prezzi verrà venduta, ma vi terremo aggiornati.

