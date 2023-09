A vent’anni dal lancio della serie animata Star Wars: Clone Wars, il Gruppo LEGO annuncia un nuovo set da collezione della linea UCS (Ultimate Collector Series), il primo dedicato a uno Star Destroyer di classe Venator. Si chiama LEGO Star Wars Incrociatore d’attacco della Repubblica classe Venator, è composto da ben 5.374 pezzi e sarà ufficialmente in vendita nelle prossime settimane.

Un nuovo LEGO UCS

Il nuovo set UCS segna un debutto su diversi fronti: è il primo dedicato a questa classe di Star Destroyer ma è anche il primo dedicato alle Guerre dei Cloni che entra a far parte di questa linea molto esclusiva, dedicata ai veri fan della saga. Il caccia stellare, che nelle Guerre dei Cloni è stato usato dalla Repubblica, aveva il doppio scopo di trasportare truppe e di agire da cacciatorpediniere, e non può mancare nella collezione di chi è appassionato dei racconti della galassia lontana lontana.

Il set è ovviamente pensato per essere esposto e nella confezione troverete sia una targhetta che riepiloga tutti i dati, sia il supporto per poterla esporre al meglio. E non mancano il ponte di comando e un hangar all’interno del quale è presente una Cannoniera della Repubblica, altro mezzo al quale è stato dedicato un set della linea UCS.

Lo stand permette inoltre di esporre le minifigure del Capitano Rex e dell’Ammiraglio Yularen, per completare un elemento di arredo che include anche uno speciale mattoncino celebrativo del ventesimo anniversario.

Il nuovo set LEGO Star Wars Incrociatore d’attacco della Repubblica classe Venator sarà in vendita su LEGO Store e nei negozi LEGO a partire dal 4 ottobre al prezzo di 649,99 euro. Gli appartenenti al programma LEGO Insiders hanno il diritto di accesso anticipato a partire dal primo ottobre. È probabile, anche se non è ancora certo, che il lancio del nuovo set sia accompagnato da un GWP (gift with purchase) dedicato all’universo di Star Wars.