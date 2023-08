Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi LEGO Insiders, una grande novità pensata per premiare i fan più fedeli, che va di fatto a sostituire il programma LEGO VIP. Sono davvero tante le novità introdotte dal nuovo programma, che si pone come obiettivo principale quello di unificare tutti gli account LEGO per gli utenti di età superiore ai 18 anni, semplificando l’esperienza all’interno dell’universo LEGO.

LEGO Insiders

Un solo account quindi, che include quello utilizzato finora per LEGO VIP, per il sito LEGO, per la rivista LEGO Life, per il sito LEGO Ideas e per tutte le applicazioni LEGO, inclusa LEGO Builders che mette a disposizione i manuali di istruzioni di centinaia di set in commercio.

Il vecchio programma VIP permetteva di guadagnare punti solamente per i set acquistati su LEGO.com o nei LEGO store ufficiali (non in Italia però). LEGO Insiders mantiene questa possibilità ma ne aggiunge una decisamente interessante per incrementare il vostro bottino di punti. Potete infatti registrare qualsiasi set, anche quelli già in vostro ossesso, acquistati presso un qualsiasi rivenditore, semplicemente inquadrando il codice QR presente su tutti i manuali di istruzioni stampati dal 2018 in poi.

Per ogni set registrato riceverete 20 punti che andranno a sommarsi a quelli che avete accumulato nel tempo col programma VIP e che potrete rimpinguare con i vostri acquisti sul sito ufficiale. I punti, come in precedenza, possono essere utilizzati per acquistare buoni sconto, set esclusivi e tantissimi premi presenti in un catalogo ricco e dinamico.

La sottoscrizione al programma LEGO Insiders permette di avere accesso anticipato all’acquisto di alcuni set, regali esclusivi sull’acquisto di alcuni set limitati, accesso a LEGO Ideas e a tante anticipazioni sugli eventi esclusivi disponibili in negozio. Potrete inoltre accedere alla LEGO Insiders Community, un luogo dove incontrare altri fan, condividere idee e consigli e conoscere i set e i designer del Gruppo LEGO.

Jason Whiting, Global LEGO Insider Director, ha così commentato il lancio della nuova iniziativa:

“Siamo entusiasti di presentare LEGO Insiders, un mondo di esperienze entusiasmanti e premi esclusivi, tra cui sconti per i membri e regali ed esperienze digitali per tutti i nostri fan. Noi del Gruppo LEGO crediamo che il gioco debba essere premiato, per questo il nostro programma fedeltà aggiornato rende ancora più semplice l’accesso a tutti i vantaggi che il Gruppo LEGO offre ai suoi appassionati, aggiungendo allo stesso tempo nuovi modi per connettersi con gli altri costruttori e per condividere la gioia del gioco attraverso una community globale.“

Per tutti i dettagli vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale di LEGO Insiders, raggiungibile a questo indirizzo.