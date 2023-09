MGM Resorts è uno dei maggiori operatori di casinò negli Stati Uniti e gestisce le sue sale da gioco, spesso situate all’interno di con enormi resort e hotel, in un varie località in tutto il mondo.

L’azienda ha annunciato di essere alle prese con un cyberattacco che ha comportato la chiusura di numerosi importanti sistemi informatici compromettendo molte delle offerte del gruppo.

La metropoli del gioco d’azzardo è stata colpita da un cyberattacco

Diversi utenti segnalano su X e altri social che alcune slot machine di Las Vegas non funzionano più o sono state spente dal personale.

Inoltre il sito web dell’azienda non è raggiungibile e le prenotazioni possono essere effettuate solo telefonicamente e non solo per gli hotel di Las Vegas, ma anche per tutti gli altri resort e hotel del gruppo gestiti a livello internazionale. Oltretutto sembrano esserci problemi con i bancomat nei casinò e con le chiavi mobili per l’accesso alle camere d’albergo.

Finora MGM Resorts ha rilasciato poche informazioni su questo grave problema di sicurezza informatica, limitandosi a dire che ha colpito alcuni sistemi dell’azienda e dichiarando di aver reagito prontamente per proteggere i sistemi e i dati, anche con lo spegnimento di alcuni sistemi informatici.

