Mentre siamo in attesa di saperne di più sui prossimi dispositivi della serie Galaxy FE (Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE), in arrivo nel giro di qualche settimana, spuntano novità riguardanti Samsung Galaxy Ring, l’atteso anello smart di cui abbiamo già parlato in passato. Ebbene, sembra che quest’ultimo possa essere tra i protagonisti del prossimo Galaxy Unpacked insieme alla serie Galaxy S24.

Samsung Galaxy Ring sarà presentato insieme a Galaxy S24?

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di citare Galaxy Ring (nome non definitivo), grazie soprattutto alle domande di brevetto depositate. La famiglia di indossabili di Samsung potrebbe presto allargarsi, espandendosi oltre a smartwatch e smartband: a puntarci è in queste ore il solito Ice universe, che su Weibo sostiene che lo smart ring sarà tra le “stelle” dell’evento di presentazione di gennaio, che avrà come principale protagonista la serie Galaxy S24.

I prossimi flagship della casa di Seoul dovrebbero essere svelati già nel primo mese del 2024 (probabilmente sempre in tre modelli), e considerando una possibile presentazione del Galaxy Ring durante lo stesso evento, non è da escludere un bel bundle di lancio. Sempre che le indiscrezioni si rivelino vere e che l’anello smart possa vedere la luce a livello globale. Per quanto riguarda il nome, nel corso degli anni Samsung ne ha brevettati diversi: il più plausibile potrebbe essere proprio Galaxy Ring, ma non è da buttare come possibilità “Galaxy Circle”.

Cosa sappiamo su questo presunto Galaxy Ring? In realtà per ora non molto, dato che i leak sono stati molto vaghi e diradati nel tempo. Dovrebbe trattarsi di un anello smart con funzionalità di fitness tracker in collegamento con Samsung Health: potrebbe risultare una specie di smartband più compatta, da indossare al dito e priva di schermo. Siamo molto curiosi di scoprire cosa possa tirare fuori Samsung con il nuovo wearable, ed è probabile che nei prossimi mesi ritorneremo sull’argomento con informazioni più precise.

