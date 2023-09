Sharp Consumer Electronics amplia la propria offerta di TV, o meglio Smart TV, con un doppio annuncio rivolto sia alla fascia alta del mercato consumer che a quell’utenza che cerca invece il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo, il tutto però condito da un buon reparto multimediale e funzionalità smart come l’integrazione di Google TV, Roku TV o Smart TV powered by TiVo. Le novità di Sharp riguardano soprattutto il segmento dei TV Mini LED, con tre nuove linee che cercano di soddisfare diverse fasce di utenza, ovviamente in base al portafogli; in aggiunta poi arriva un’ulteriore gamma di TV QLED, serie FQ, più economica ma per questo non meno valida grazie a diverse implementazioni come Dolby Atmos e AQUOS Wireless Surround.

Sharp punta sulla tecnologia Mini LED e svela un nuovo top di gamma da 75″

Partiamo dal basso, con l’offerta entry-level di Sharp che prevede tre modelli di TV con diagonale da 50, 55 e 65 pollici; queste soluzioni offrono un pannello con dimming a 300 zone e supportano HDR oltre a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Salendo nella fascia media invece troveremo due TV Mini LED da 65 e 75 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento a 100 Hz e caratterizzati da una gamma cromatica estesa, tecnologia di miglioramento dell’immagine Dolby Vision IQ e altoparlanti Harman Kardon.

Nella fascia alta del catalogo Sharp prende posto, almeno per il momento, un unico modello da 75” che si inserisce nella serie FV. Si tratta di un pannello HDR al top, con dimming a 2.300 zone e una luminosità che raggiunge i 2.000 nit. Anche il reparto audio non è da meno e vede la presenza di un sistema 2.1.2 da 85 watt e altoparlanti integrati up-firing con supporto Dolby Atmos 3D, DTS:X e DTS Virtual:X.

Per chi cerca un’alternativa più economica ai Mini LED, l’azienda propone invece i nuovi TV 4K Ultra HD serie FQ che utilizzano la tecnologia QLED. A bordo troviamo un sistema ibrido a due vie targato Harman Kardon oltre alla nuova tecnologia proprietaria Sharp AQUOS Wireless Surround (AWS) e ovviamente Dolby Atmos. Parlando invece di software e funzionalità smart, Sharp utilizza più sistemi operativi per offrire agli utenti una maggiore flessibilità; sono disponibili sia dispositivi con Google OS che con Roku OS e TiVo OS. La piattaforma Google TV sarà utilizzata per la prima volta sulle nuove TV premium, mentre i modelli Sharp Roku TV HD e 4K sono già stati annunciati in primavera nel Regno Unito e in Germania; riguardo invece le smart TV Sharp powered by TiVo, queste permettono all’utente di scegliere diversi servizi di Live TV, notizie, sport, film o streaming e saranno presentate nel 2024.

Disponibilità e prezzi

Come avrete intuito sopra, per le nuove soluzioni Mini LED di Sharp bisognerà attendere il 2024; il top di gamma della serie FV da 75 pollici e dimming a 2.300 zone arriverà nel secondo trimestre 2024 a un prezzo di 4.999 euro. Per i modelli QLED serie FQ invece l’attesa sarà breve e saranno disponibili da ottobre ai seguenti prezzi:

Sharp FQ 50 pollici (127 cm) 599 euro

Sharp FQ 55 pollici (139 cm) 699 euro

Sharp FQ 65 pollici (165 cm) 899 euro

Sharp FQ 75 pollici (190 cm) 1.199 euro

