Polaroid ha da poco annunciato una nuova fotocamera istantanea di fascia alta. Polaroid I-2 offre controlli manuali integrati e adotta un nuovo obiettivo per fornire foto più nitide.

Polaroid I-2 vanta un obiettivo con messa a fuoco automatica a tre elementi che secondo la storica azienda dovrebbe produrre foto più nitide rispetto a qualsiasi altra fotocamera istantanea.

Il sensore Lidar dovrebbe regolare automaticamente l’obiettivo in base alla distanza del soggetto, anche in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo una messa a fuoco più accurata.

Polaroid I-2 consente di ottenere foto più nitide

Pur adottando soluzioni tecnologiche recenti, Polaroid I-2 utilizza un sistema di pellicola istantanea vecchio decenni capace di conferire alle foto stampate un’atmosfera vintage affascinante agli occhi dei fan del retrò, tuttavia il nuovo modello consente di ottenere uno scatto chiaro e realistico in modo rapido e semplice, una volta che lo si è padroneggiato.

Polaroid ha infatti aggiunto anche un piccolo display esterno e dei controlli che consentono di regolare manualmente la velocità dell’otturatore, l’apertura, la luminosità e le modalità di scatto dalla fotocamera stessa, senza dover utilizzare l’app complementare sullo smartphone come accade per la Polaroid Now Plus.

La Polaroid I-2 è compatibile con le pellicole i-Type, 600 e SX-70, offre connettività Bluetooth e include un’app per controllare la fotocamera da remoto.

La Polaroid I-2 è in vendita sul sito della casa al prezzo di 599,99 euro, ma prossimamente dovrebbe essere acquistabile anche su Amazon.

