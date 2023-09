Amazon sta regalando un nuovo buono sconto del valore di 5 euro da utilizzare sull’acquisto di tantissimi prodotti a disposizione sul sito. Come quasi sempre accade, il coupon in omaggio non è purtroppo disponibile per tutti gli utenti del sito, anche se iscritti ad Amazon Prime: è valido solo per gli utenti selezionati. Andiamo a scoprire come controllare se siete tra i fortunati e come eventualmente utilizzarlo.

5 euro di buono sconto Amazon in regalo, ma non per tutti

La nuova promozione Amazon è valida fino alle 23:59 del 17 settembre 2023, salvo esaurimento anticipato dei coupon disponibili (pari a 10.000): il buono sconto da 5 euro può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon (niente marketplace), a esclusione di quelli ricondizionati, di quelli proposti da Amazon Seconda Mano e di quelli di alcune categorie specifiche. Tra queste ultime troviamo dispositivi Amazon (come ereader Kindle e tablet Fire), contenuti digitali, libri ed ebook, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche, buoni regalo, Amazon Luxury e confezioni regalo. La spesa minima da raggiungere per sfruttare i 5 euro di sconto è di 15 euro, ma le eventuali spese di spedizione non concorrono al raggiungimento della soglia.

Lo sconto di 5 euro è disponibile solo per i clienti selezionati da Amazon che siano stati raggiunti da apposite notifiche o e-mail. In ogni caso, verificare se siete idonei per il coupon e fugare ogni dubbio è semplicissimo: non dovete fare altro che seguire il link qui in basso e sperare di non vedere comparire “Non sei eleggibile per l’offerta“. Allora, siete tra i fortunati o no? Avete già deciso cosa acquistare?

Scopri qui se sei idoneo

