Tra i dispositivi per la smart home più utili, ma spesso sottovalutati, troviamo gli umidificatori, indispensabili per mantenere sempre la giusta umidità in casa ed evitare numerosi fastidi. Smartmi è tra le aziende più impegnate in questo mercato e ha da poco presentato un nuovo modello che promette ottime prestazioni e un controllo intelligente delle sue funzioni.

Smartmi Evaporative Humidifier 3

Come lascia intendere il nome siamo di fronte alla terza generazione di questo dispositivo, che con il suo serbatoio da 5 litri è in grado di garantire una corretta umidificazione per 14 ore al giorno, riducendo quindi considerevolmente la necessità di fare il pieno. La tecnologia utilizzata da Smartmi evita la formazione di nebbia che potrebbe finire per inumidire i mobili circostanti, mantenendo comunque l’umidità della stanza nei parametri stabiliti dall’utente. L’assenza di aerosol impedisce inoltre la diffusione di batteri, grosso vantaggio rispetto ai modelli che creano vapore. È comunque consigliato l’utilizzo di acqua demineralizzata o filtrata con un sistema anticalcare per evitare di rovinare l’evaporatore.

Smartmi Evaporative Humidifier 3 utilizza un sistema che fa circolare l’acqua per evitare il ristagno e la formazione di cattivi odori, con una pompa che porta acqua fresca all’evaporatore ogni minuto mantenendo sempre costante l’umidità. Tutto questo senza materiale di consumo, quindi una volta acquistato il dispositivo dovrete solo occuparvi di riempire regolarmente il serbatoio e regolarne il funzionamento attraverso la companion app.

Xiaomi Home, l’applicazione in questione, consente di regolare il livello di evaporazione e impostare un range entro il quale il dispositivo deve funzionare. Per chi ama i comandi vocali è possibile utilizzare Alexa e Google Home, così da usare la voce per accendere o spegnere l’umidificatore o impostare la modalità notturna.

Sul dispositivo è presente uno schermo LED, regolabile tramite app, che permette di conoscere in tempo reale il livello di umidità nella stanza e la quantità di acqua residua, senza dover ricorrere allo smartphone. L’umidificatore crea, grazie all’evaporatore rotativo, un sottile strato di acqua la cui evaporazione è accelerata da un ventilatore che soffia verso l’alto. In questo modo l’umidità viene immessa nell’aria in maniera gentile, ideale per i più piccoli ma anche per i più grandi, soprattutto quelli con problemi di respirazione.

L’utilizzo di Xiaomi Home per il controllo dell’umidificatore permette inoltre di creare numerose automazioni o scenari utilizzando anche altri dispositivi intelligenti nella casa, attivandolo ad esempio quando la temperatura sale troppo o spegnendolo quando la stanza è vuota per ridurre i consumi. E chi vuole un ambiente ancora più confortevole di notte può sfruttare la modalità notturna e far funzionare l’umidificatore in collaborazione con ventilatori o stufette elettriche.

