Samsung Electronics, Samsung Display e Samsung SDI hanno annunciato oggi che saranno presenti al Salone di Monaco dove presenteranno una gamma di soluzioni per l’automotive destinate a ridefinire il panorama della mobilità connessa.

Con i veicoli che richiedono capacità di elaborazione e archiviazione sempre più efficienti, Samsung metterà in evidenza la sua gamma completa di soluzioni di memoria ottimizzate per le prossime applicazioni automobilistiche, ta cui LPDDR5X, GDDR7, AutoSSD e UFS 3.1, che offrono prestazioni elevate e alta capacità in aree come infotainment e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Durante l’IAA MOBILITY 2023 Samsung presenterà un portafoglio di processori e sensori su misura progettati per soddisfare l’evoluzione dell’intrattenimento e della sicurezza a bordo.

Il processore Exynos Auto V920 di Samsung, ottimizzato per i sistemi di infotainment di bordo (IVI) premium, consente la riproduzione fluida di video e giochi ricchi di grafica su più display, mentre i sensori ISOCELL Auto dell’azienda forniscono una visione esaustiva dell’auto a 360 gradi, dalla vista anteriore (ISOCELL Auto 1H1) a quella posteriore e circostante (ISOCELL Auto 4AC), garantendo la sicurezza sia del conducente che dei passeggeri.

Samsung Electronics, Samsung Display e Samsung SDI insieme per l’automotive del futuro

Al Salone di Monaco l’azienda presenterà le sue ultime soluzioni di progettazione automobilistica, che vanno dai SoC per IVI e ADAS, ai circuiti integrati di gestione dell’alimentazione e ai circuiti integrati di gestione della batteria (BMIC), nonché ai microcontrollori automobilistici (MCU), tutti dotati delle più recenti tecnologie delle fonderie Samsung Foundry.

Il colosso sudcoreano presenterà inoltre le sue soluzioni di illuminazione a LED avanzate e altamente personalizzabili, ideali per i futuri veicoli elettrici e con guida autonoma. PixCell Led 8 rappresenta un’innovazione intelligente del fascio abbagliante adattivo (ADB) che consente alle case automobilistiche di creare lampade più piccole con un controllo dell’illuminazione preciso e selettivo.

Con una risoluzione Full HD su un display compatto da 0,25 pollici, la tecnologia Micro LED di nuova generazione di Samsung è ideale per display head-up (HUD) ad altissima risoluzione, consentendo al tempo stesso la visualizzazione delle informazioni del conducente attraverso occhiali per realtà aumentata.

La tecnologia Mini LED di Samsung permetterà inoltre di generare complessi segnali animati che miglioreranno la comunicazione con altri veicoli e pedoni.

Presso lo stand di Samsung Display i visitatori potranno sperimentare il Safe Driving Center e apprezzare la differenza tra OLED e LCD e scoprire come possono migliorare significativamente la visibilità del conducente e quindi la sicurezza in ambienti bui, poiché gli OLED possono rappresentare il True Black (certificato da VESA).

I visitatori potranno scoprire come la tecnologia OLED migliora il consumo energetico e gli interni del veicolo, poiché gli OLED possono essere piegati e curvati per adattarsi agli interni dell’auto consentendo una maggiore flessibilità di progettazione.

I visitatori dello stand Samsung SDI avranno la possibilità di scoprire le novità tecnologiche dell’azienda per quanto riguarda le soluzioni di batterie “super gap” per i futuri veicoli elettrici.

Lo stand mostrerà una gamma di prodotti di prossima generazione, tra cui la batteria completamente allo stato solido, la batteria cilindrica 46-phi, la batteria al nichel manganese (NMX) e la batteria al litio manganese ferro fosfato (LMFP), nell’ambito della visione a lungo termine di rendere il mondo sostenibile attraverso la tecnologia innovativa di Samsung.

Samsung SDI annuncerà anche batterie prive di cobalto (NMX e LMFP) come vantaggio strategico che garantisce sicurezza ed efficienza in termini di costi.

