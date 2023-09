Tra le aziende presenti a IFA 2023 non poteva mancare Samsung che, come ogni anno, è presente alla fiera di Berlino con una moltitudine di prodotti che coprono praticamente tutti i segmenti del mercato consumer, elettrodomestici compresi. Rimanendo in tema di elettrodomestici smart, tra le novità in mostra quest’anno spicca sicuramente la nuova Combo Lava & Asciuga BESPOKE AI, soluzione che come si intuisce dal nome lava e asciuga, offrendo al contempo una serie di funzionalità smart che ne facilitano l’utilizzo all’utente finale.

Samsung Combo Lava & Asciuga BESPOKE AI nei dettagli

La Samsung Combo BESPOKE AI Lava & Asciuga è pensata soprattutto per chi ha necessità di ottimizzare gli spazi di casa ed è alla ricerca di un elettrodomestico che svolga questa duplice funzione di lavaggio e asciugatura; il design è piuttosto semplice e lineare, adattandosi facilmente con altri elettrodomestici e i differenti stili di arredamento del nostro ambiente. Parlando di dati “importanti” invece, la prima cosa che segnaliamo è la capacità di questa combo targata Samsung: 25 chilogrammi per il lavaggio e ben 13 chilogrammi per l’asciugatura.

Lava & Asciuga BESPOKE AI utilizza la tecnologia a pompa di calore Digital Inverter ed è equipaggiata con un display LCD Wide che semplifica l’utilizzo e la gestione delle varie funzionalità implementate da Samsung. All’accensione il display permette di selezionare facilmente il ciclo di lavaggio e asciugatura, mentre a fine ciclo è possibile visualizzare il report che l’elettrodomestico fornisce per essere sempre informati su ciò che riguarda i nostri capi.

A bordo troviamo poi la funzione AI Wash che rileva il peso dei capi con precisione, la tipologia del tessuto e, in base alla torbidità dell’acqua, il livello di sporco in modo da ottimizzare la quantità di acqua e detergente da utilizzare. Con questi dati, la Combo BESPOKE AI Lava & Asciuga regola automaticamente i tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga in modo da fornire all’utente il risultato migliore, in modo semplice, rapido ed efficiente. Rimanendo in ambito di funzionalità smart, la Combo BESPOKE AI Lava & Asciuga è dotata di una funzionalità che facilita la fuoriuscita dell’aria umida e del calore per favorire l’entrata di aria fresca nel tamburo; lo sportello di carico dei panni, inoltre, si apre automaticamente al termine del ciclo, mentre il sistema Heat Exchanger Auto Cleaning preserva la qualità dell’asciugatura e supporta AI Energy Mode nella funzione SmartThings Energy.

Al momento Samsung non ha fornito dettagli riguardo il prezzo che comunque sarà reso noto a breve proprio ad IFA 2023 (che parte ufficialmente domani), occasione che vedrà l’azienda presentare molte altre novità per il mondo degli elettrodomestici smart.

