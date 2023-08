La gamma di smart TV di Samsung include anche la linea di televisori per esterni denominata The Terrace in grado di fornire immagini luminose anche all’aperto e di resistere alle intemperie per molto tempo.

L’ultimo modello appena lanciato è il più grande della gamma con i suoi 85 pollici, ma si tratta di un prodotto di nicchia che viene venduto a prezzo elevato, anzi elevatissimo. Le TV da veranda sono generalmente molto più costose di quelle da interno, ma questo modello le batte tutte.

La TV da esterno The Terrace da 85 pollici costa 19.999 dollari

Oltre alle dimensioni generose Samsung ha introdotto alcuni importanti aggiornamenti per questo modello da 85 pollici. La nuova smart TV da terrazza offre la tecnologia delle immagini “Neo QLED”, invece del normale QLED, che produce zone di oscuramento Mini LED più precise per un migliore contrasto e livelli di nero, utile soprattutto per la visione notturna.

Il Terrace da 85 pollici è anche più resistente alle intemperie, poiché offre un grado di resistenza alla polvere e all’acqua IP56, quindi è resistente ai getti d’acqua ad alta pressione, mentre i precedenti modelli tolleravano i getti a “bassa pressione” (IP55). Un dettaglio che fa la differenza in caso di un temporale o di un intenso acquazzone.

La nuova TV di Samsung supera i 1.500 nit di luminosità di picco e il suo schermo antiriflesso dovrebbe essere efficace quando c’è il sole, inoltre la funzionalità Adaptive Picture permette di regolare automaticamente il pannello in base alle condizioni ambientali. The Terrace 85 pollici supporta HDR10 Plus, ma non Dolby Vision.

Un altro aggiornamento è l’inclusione di Samsung Gaming Hub che fornisce accesso diretto ai servizi di cloud gaming di Xbox, Nvidia, Amazon e altre piattaforme, inoltre la TV è dotata del telecomando SolarCell di Samsung che quindi si manterrà sempre carico.

Sul mercato esistono TV da esterno molto meno performanti e molto meno costose. L’anno scorso Roku ha lanciato un esemplare da 55 pollici al prezzo di 1.299 dollari, ma non è confrontabile con il prodotto di Samsung che punta a chi ha grande potere d’acquisto. Il nuovo Terrace da 85 pollici di Samsung è ora disponibile per il preordine “a meno di 20.000 dollari”.

